"Мой муж знал, что растит неродных детей". Бывшая жена обманутого многодетного отца рассказала свою версию событий

История про многодетного чиновника из Перми, который после теста ДНК узнал, что из пяти детей родной ему - только один, получила неожиданное продолжение. Бывшая супруга Ростислава Русинова Лидия приняла участие в съемках программы Первого канала "Давай поженимся" и рассказала свою версию событий.

Эта история, напомним, прогремела на всю страну. Лида младше своего мужа на 18 лет, у нее уже рос сын от первого мужа. В браке с Ростиславом родились еще четверо, а потом мужчина узнал, что жена ему изменяет.

- Посмотрел на детей, трое черненьких, один - рыженький, - рассказывал Ростислав. - Собрал весь батальон и поехал в лабораторию.

Тест ДНК показал, что родной Ростиславу только рыжик Ростик, а остальных коварная Лидия родила от своего любовника.

Пермяк подал на развод и велел Лиде и неродным детям переезжать жить к их настоящему отцу. А сам остался жить в большом доме вместе с Ростиком.

"С Ростиславом дети у нас не получались"

Однако семейная жизнь с Романом - тем самым любовником и отцом троих детей Лиды - у пермячки не сложилась. Сейчас 31-летняя многодетная мама переехала жить к сестре.

А недавно она стала теленевестой популярного шоу "Давай поженимся!". Лида говорит, что специально приехала на передачу, чтобы восстановить справедливость и ответить на нападки Ростислава, который, по ее словам, опозорил ее на всю страну.

- С Романом мы были знакомы уже год, когда я встретила Ростислава, - рассказала в эфире программы Лидия. - У нас была страсть, любовь, но Рома был женат, а мне хотелось семейного счастья. И я вышла замуж с Ростислава. Мы прожили с ним год, но дети у нас не получались. И муж сказал, чтобы я собирала чемодан. Мол, давай, дорогая, раз рожать не умеешь, нам с тобой не по пути.

По словам Лидии, она ушла от мужа и возобновила отношения с женатым Романом. А потом позвонил Ростислав: "Вернись, я не могу без тебя жить!"

- Я вернулась к мужу, еще не зная, что беременна от Ромы, - утверждает Лидия. - Когда узнала, сказала Роману, что ребенок от него. Он был рад, помогал, давал деньги даже несмотря на то, что я же жила с Ростиславом. И в роддом он тоже приезжал.

- А Ростислав не задавал вопросов, откуда у вас деньги? Куда вы их тратили? - спросили пермячку ведущие шоу.

- Он знал, откуда деньги. И всегда знал, что дети не его. А когда Роман перестал давать мне деньги, Ростислав решил отправить меня и детей к их настоящему отцу. Не знаю, зачем он теперь так обо мне говорит, это несправедливо.

Ростислав теперь живет вдвоем с родным сыном РостикомФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"Рома распускал руки"

- Вы переехали к Роману, но отношения продлились всего несколько месяцев? Что пошло не так? Куда делась страсть и любовь? - спрашивали Лиду на шоу.

- Роман принял меня и детей хорошо, сначала все было прекрасно. Мне хотелось любви и хорошего отношения ко мне и детям, но Рома начал распускать руки, бил меня.

- Почему?

- Наверное, у меня такой характер. Когда мне что-то не нравится, я это говорю в глаза.

- Роман развелся со своей супругой, с которой у него тоже трое детей?

- Она подал на развод, когда узнал, что я еду на передачу.

- Лида, с кем вы хотите остаться - с Ростиславом или Романом? Или все-таки будем знакомиться с нашими женихами?

- Я не знаю, я просто хочу спокойной жизни.

В передаче вместе с Лидией участие принял Ростислав и почти уже бывшая жена Романа Ольга.

- Я думаю, что Лидии нужно помириться с Романом, они подходят друг к другу. У меня к ней претензий никаких нет, я с бывшим мужем обратно точно не сойдусь.

Ведущие программы познакомили Лиду с тремя претендентами на ее сердце, но пермячка так никого и не выбрала.

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