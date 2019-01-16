Чиновник из Перми сделал тест ДНК и выяснил, что из пятерых детей родной ему – только один

- Я когда Лиду в первый раз увидел, сердечки в глазах заплясали, - вспоминает 49-летний Ростислав Русинов, как познакомился со своей женой. – Огромные голубые глазищи, стройненькая, нежная. Меня отговаривали, мол, куда тебе такая молодуха, младше на 18 лет. А что я мог сделать, если влюбился?

«Поцеловал и замуж позвал»

Обычная житейская история с таким нелепым драматическим финалом начиналась десять лет назад. Тогда Ростислав переживал свой первый развод и очень хотел встретить девушку для серьезных отношений.

- У меня тогда было свое такси, - рассказывает пермяк. – Разговорился как-то с ребятами - водителями, попросил познакомить с какой-нибудь худенькой девушкой. Ну, люблю я очень стройных! Один дал телефон своей постоянной клиентки, она тоже только развелась с мужем, сыну Никите было два годика. Я позвал ее на свидание, на прощание поцеловал и сказал: «Я хочу семью и детей, если согласна – звони!»

Любовь к Лиде вскружила голову Ростиславу.Фото: из семейного архива

Лидия – ей тогда было чуть больше 20 - перезвонила через неделю: «Я согласна попробовать».

Ростислав привел молодую жену в старенький дом своей бабушки и по соседству спешно начал строить коттедж. Мечтал, что у них будет большая семья.

- У нас было все хорошо и дружно, гармония, взаимопонимание, - продолжает он. – Оказалось, что Лида очень любит танцевать. И мы с ней ходили в ночные клубы, веселились. Разве я мог отказать своей женщине? Тем более понимал: она молодая, энергичная.

Двухэтажный дом был готов к рождению их первенца – Петра, сейчас пацану семь лет, на будущий год пойдет в школу. Через три года родилась Настенька, за ней – Ростислав.

Отец с сыном живут вдвоем в большом доме.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Так получилось, что все имена детям давал я, еще до их рождения, - говорит Ростислав. – Настю назвал в честь бабушки, а когда ждали Ростика, решил – пусть его будут звать также как меня. Я был тогда счастлив, сбылась моя главная мечта – большой дом, детские крики, бесконечные и приятные хлопоты, заботы. Примерно в то же время я устроился на работу в администрацию Перми, в отдел, который занимается обслуживанием дорог. Зарплата небольшая, но нам хватало. Свободного времени, конечно, не было. Водили детей в походы, ездили с ними отдыхать в деревню, занимались спортом. Даже машину купили большую, потому что все в нее не помещались.

«Ваша жена спит с моим мужем»

Это был обычный день. Осенний, суетливый, куда-то спешащий.

- Мне позвонили на сотовый с чужого номера, на том конце провода – незнакомый женский голос, - от этих воспоминаний у крепкого и сильного мужчины едва заметно вздрагивают скулы. – Она говорит: «Хочу, чтобы вы знали, что ваша жена спит с моим мужем!».

В большом семействе в тот вечер был скандал на полутонах, малыши уже давно спали.

- Я спрашивал жену: «Это правда, Лида? А дети чьи?», - говорит Ростислав. – Но она плакала и твердила, что это просто сплетни злых людей, которые хотят разрушить нашу семью. И я ей поверил. У нас четверо детей, Ростику на тот момент было всего полтора года.

Но тот звонок, признается сейчас Ростислав, никак не выходил из его головы. Он стал обращать внимание на странности, которые раньше проходили мимо него:

- Лида могла пробормотать что-то невнятное и выпорхнуть из дома, где ее ждала машина. Могла уехать на несколько дней. Говорила, что ей надо навестить сестру. Потом я стал все чаще приглядываться к детям. Что за черт, почему они совсем на меня не похожи?

А буквально через несколько месяцев Лидия сообщила мужу, что у них снова будет ребенок – пятый.

- Я ее спросил, от кого она беременна, она так возмутилась и сказала, что ребенок мой, как и все остальные, - говорит Ростислав. – Мы долго выбирали имя, пока мой взгляд не упал на книгу Марка Твена. Решили, что у нас будет Марк, по-домашнему - Морковка.

На ДНК потратил две зарплаты

- Когда я забрал Лиду из роддома и взглянул на Марка, снова спросил: «Это точно мой ребенок?», - продолжает многодетный отец. – Жена кивнула, и тут мое терпение лопнуло. Я собрал весь свой батальон и поехал в лабораторию, делать анализ ДНК. Потратил на обследование почти две зарплаты, а когда пришли результаты, мой мир рухнул.

Правда оказалась жестокой даже для такого мужественного человека как Ростислав. Петя, Настя и даже новорожденный Марк оказались ему не родными. И лишь с двухлетним Ростиком возможность отцовства составила 99.9 процентов.

-Маму мне часто приходится «включать», - говорит Ростислав-старший.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Меня обманывали и предавали много лет, каждый день, - тяжело говорит мужчина. – Выяснилось, что еще до нашей встречи Лида познакомилась с другим парнем, влюбилась в него, но он был женат. И она вышла за меня, не прекратив с ним отношений! Все эти годы жила двойной жизнью, изменяла мне с ним. Рожала от него детей, а мне клялась в любви и говорила, что это мои дети. Я их любил как родных, я с ними по больницам лежал, чего только не пережил. Как, скажите мне, как можно простить и забыть такую подлость?

Ростислав подал на развод, велел жене собирать вещи и ехать к любимому мужчине и отцу ее троих детей.

- Жена закатывала мне истерики, угрожала, просила прощения, но я принял тяжелое, но, считаю, правильное решение: дети должны жить со своим родным отцом, а женщина – со своим любимым мужчиной, - говорит Ростислав. – Переделать сущность человека невозможно. Для меня честь и достоинство превыше всего. Когда я сделал свой выбор, я его уважал и налево не смотрел.

«Дети, я оказался папой только вашего братика»

- Но вы этих детей растили с рождения, они же считают папой вас?! – спрашивали мы.

- Я не поклонник индийского кино и не хочу, чтобы через пятьдесят лет мои дети сравнивали друг у друга родинки и искали родного отца, - говорит Ростислав. – Мне Лида говорила: «Прости, этой мой косяк!», но какой это косяк? Дело здесь не в нас, не в наших чувствах. Главные в этом театре - дети. И с ними все должно быть по-честному. И я честно им сказал: «Дети, я оказался папой только вашего братика. А у вас другой папа, и вы скоро с ним познакомитесь».

- Вы анализировали, что не хватало вашей супруге в браке с вами?

- Возможно, она любила его, а не меня. Возможно, ее не устраивала моя финансовая состоятельность. Но зато теперь она будет жить с любимым мужчиной. И уже испытывать не сексуальный экстрим, а обычную семейную бытовуху.

Лидия забрала с собой троих детей и уехала к своему любовнику в Уфу. Ее старший сын от первого брака живет с тетей, а Ростислав остался в большом доме вместе с двухлетним Ростиком.

- Как жена оставила вам ребенка?

- А кому в той семье нужен мой сын? Он все, что у меня есть. И я его никому не отдам. Мы уже два месяца живем вдвоем и постепенно привыкаем. Утром я завожу Малька в ясли, а сам еду на работу. Заканчиваю в 17 часов, времени хватает только на то, чтобы успеть забрать сына из садика. Научился суп готовить. Запомнил, что мясо надо варить полтора часа, потом по очереди закидывать лук, морковь, капусту. Кашу варим, фрукты покупаем, болячки лечим, сказки рассказываем. Мы все умеем, мы мужики, справимся.

Ростислав младший любит играть в хоккей.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Отправила мужа по месту жительства любимой женщины»

Ростислав изо всех сил делает вид, что его мало интересует, как живет его бывшая жена. Но волнение за старших детей выдают мужчину с головой:

- Пете скоро в школу, нужно начинать подготовку. А Марк ведь только родился, такой еще безгрешный, чистый. И столько событий в его маленькой жизни уже произошло.

Родной отец детей Ростислава (простите за каламбур) – 42-летний Роман. Он работает руководителем одного из отделов в нефтяной компании. Недавно переехал жить в Уфу.

- Мы с Ромой были вместе 14 лет, 11 – в официальном браке, - рассказывает его бывшая жена Ольга. – Я вообще-то всегда доверяла мужу, пока не нашла в его телефоне переписку с этой Лидой. Там все было очевидно: «Люблю, скучаю, давай встретимся!»

- Муж пытался оправдаться?

- Нет, он честно сказал, что имеет связь на стороне уже семь лет. Он возил ее в Сочи, в аквапарк в Екатеринбург. Она родила детей и сказала, что они дети Романа.

- А своему мужу говорила, что это его дети…

- Я не знаю подробностей. Я позвонила мужу Лиды, а потом просто не стала препятствовать таким высоким отношениям и отправила своего супруга по месту жительства его любимой женщины.

Сейчас Ростислав сам воспитывает сына.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- То есть вы развелись?

- Нет, до сих пор никто из нас не подал на развод. Даже не могу объяснить, почему. У нас с ним трое детей, 11 лет, 8 и 5. Мы в хороших отношениях, общаемся. Сейчас он живет в Уфе, дети ездят к нему в гости.

В один день коварный Роман стал супер-многодетным отцом. Один ребенок от первого брака, трое – от второго, плюс трое – от Лиды. А у Лиды еще есть старший сын Никита. Если мы не ошиблись, получается восемь детей.

Мы очень хотели поговорить с Лидой и Романом, как им живется одной семьей, но на наши звонки они так и не ответили.

«Ищу новую жену»

Конечно, без хозяйки большой дом Ростислава выглядит неухоженным. Только мамы умеют гладить маленькие футболочки так, чтобы они аккуратно лежали в шкафу. Только мамы умеют варить самую вкусную кашу и знают, от какого трактора отпало это черное колесо.

Ростик растет серьезным парнем. Никаких тебе кукол и цветочков в альбоме. Оторвать игрушечному хоккеисту голову или сдуть мяч – это пожалуйста. Но все резко меняется в поведении ребенка, когда в очередном шкафу мальчик нашел фотографию мамы.

- Это моя мамочка, она уехала, - всхлипывает малыш и прижимается к отцу.

- Конечно, маму мне часто приходится «включать», - говорит Ростислав-старший и нежно чмокает кроху в рыжую макушку. – Я не запрещаю им общаться. Когда она звонит, всегда даю трубку сыну.

- Это моя мамочка, она уехала, - всхлипывает малыш и прижимается к отцу.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Известно, что закон в России всегда на стороне матери. Как вы собираетесь юридически закреплять свое право проживать вместе с ребенком?

- Думаю, что мать ребенка не будет против этого возражать. Она знает, какой я отец. Сейчас у нас идет другой суд – по оспариванию отцовства на других детей. Ведь официально я сейчас являюсь отцом всех детей Лиды.

- Собираетесь, сделать попытку номер три и еще устроить личную жизнь?

- Конечно, я очень хочу встретить женщину, которая поможет мне забыть весь этот ужас. Даже принимал участие в ток-шоу, но пока ничего не вышло. Надеюсь, что еще встречу хорошую девушку.