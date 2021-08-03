Подросток, насмерть сбивший на папином Lexus молодую пермячку, выходит из колонии

После первого заседания обвиняемый отказался от комментариев, покинул здание суда с отцом и адвокатом. Фото: Василий Вахрин

Пермяк Адил Мирзоев, который сбил на папином Lexus 24-летнюю Марию К., выходит из колонии.

Громкая трагедия произошла в Перми, напомним, в мае 2020 года. На пересечении шоссе Космонавтов и Братьев Игнатовых Lexus, летевший через перекресток на красный свет, сбил 24-летнюю девушку. За рулем папиной иномарки сидел 17-летний подросток. Пострадавшая скончалась от полученных травм до приезда «скорой помощи».

Сначала районный суд приговорил виновника смертельной аварии к двум годам условного срока, но в сентябре 2020-го краевой суд отменил приговор, назначив Мирзоеву реальный срок, и отправил его на 1,5 года в воспитательную колонию для несовершеннолетних . Отсидев несколько месяцев, виновник гибели молодой цветущей женщины запросился на свободу. Он подал прошение о смягчении ему наказания и 18 июня получил его. Родные погибшей девушки подали аппеляцию. Сегодня в 12:15 ее рассмотрели в краевом суде.

- Постановление о замене наказания на ограничение свободы оставили без изменения, - сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Как говорилось в предыдущем решении суда, неотбытые семь месяцев Мирзоев будет работать администратором торгового зала у своего дяди. Также он не имеет права менять место жительства, работы и учебы без согласования с проавоохранительными органами и не может выезжать за пределы Пермского края.

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