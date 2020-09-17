«Ему бы тоже сесть, как Ефремову». В Перми обжалуют приговор 17-летнему подростку, который сбил на папином Lexus девушку

17-летний подросток рассказал на суде, что взял Lexus, чтобы съездить в Макдоналдс. Перед этим он обманул отца, сказав, что хочет послушать в машине музыку. Фото: Василий Вахрин

- За судебным процессом Михаила Ефремова я следила очень внимательно и довольна, что ему так много дали. Приговор он, конечно, обжалует, но все равно посидит, подумает, что нельзя допускать такое, - говорит Нина Викторовна, мама погибшей в ДТП с Lexus 24-летней Марии К.

Резонансное ДТП, напомним, произошло в Перми 6 мая на пересечении шоссе Космонавтов и улицы братьев Игнатовых. За рулем внедорожника находился 17-летнй подросток. Он взял ключи от папиной машины, поехал кататься по городу и насмерть сбил девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

Два месяца назад суд Индустриального района приговорил виновника аварии к двум годам условно с запретом управлять транспортными средствами в ближайшие 2 года 10 месяцев.

Родные погибшей девушки не согласились с таким решением и обжаловали его. Сегодня, 17 сентября в краевом суде эта жалоба будет рассмотрена.

- Время идет, но боль от потери дочери с каждым днем все сильнее, - говорит Нина Викторовна. – Мы на кладбище у нее часто бываем. Приходят туда ее друзья, одноклассники. Из школы, где я работала, мне пришлось уйти, потому что не могу смириться с тем, что один из подростков, тех, кого мне учить приходилось, стал виновником смерти моей дочери. И сейчас школа так и не нашла учителя.

Марии было всего 24 года. Фото: семейный архив

Всю сумму морального ущерба, которую должен был выплатить виновник аварии, потерпевшие получили. А это мама девушки, которой по решению суда перевели один миллион 200 тысяч рублей, супруг и родная сестра (они получили по 800 тысяч рублей).

- Не надо думать, что мы бедные и нам эти деньги очень нужны, у нас в деревне все свое: огород, овцы, куры, пчелы, - плачет Нина Викторовна. - Без дела мы не сидим, и спать рано не ложимся. Нам не денег надо, а того, чтобы виновник аварии, из-за которой моей дочери больше нет на свете, получил соизмеримое наказание. Чтобы тоже сел, как Ефремов и подумал бы, а не отделался легким испугом. Если в краевом суде нам не удастся добиться изменения наказания, мы будем продолжать бороться дальше!

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