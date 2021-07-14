Что произошло после матча «Амкар-Пермь» - «Тюмень»

Первое испытание пермского клуба получилось непростым. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Нет повода для отчаяния, мы уступили только после пенальти, причем, одной из самых сильных команд дивизиона! – успокаивает свою спутницу парень, одетый в майку красно-черного цвета. – Да еще под конец играли в меньшинстве!

Опасный момент. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские фанаты сегодня собрались на так называемой «горке» - с этого места хорошо видно футбольное поле стадиона «Звезда», на котором только что завершился «матч века», которого пермяки ждали долгие годы. В 2018 году у них отняли любимый «Амкар», прекратив финансирование клуба.

Соперничество в воздухе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В июле прошлого года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на своей странице в Instagram сообщил о том, что в Перми попытаются возродить «Амкар». И не просто возродить, а за два года постараются вывести его в Премьер-лигу – в ПФЛ.

Пермские фанаты сегодня собрались на так называемой «горке». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многие не поверили обещаниям. Но они начали сбываться раньше, чем ожидали – сегодня «Амкар-Пермь» встретился на своем поле с «Тюменью» в рамках Бестсити Кубка России.

Фанаты поддерживали свою команду не жалея голосовых связок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- О том, что мы играем в Перми 14 июля, узнали буквально за 5-6 дней до матча, - рассказал «Комсомолке» медиа-директор футбольного клуба «Амкар-Пермь» Дмитрий Коновалов. - Был вариант, что этот раунд Кубка России могли перенести на конец июля.

Бабушка приучает внука к футболу с детства. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я всегда был болельщиком «Амкара» и не мог себе позволить не попытаться возродить футбольный клуб, - признался во время брифинга в соцсети накануне матча губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Попробуй обойди. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Команду пермякам пришлось формировать буквально на ходу – они провели сборы в Москве, на которых устроили смотрины приглашенным игрокам. В их число вошли те, кто и раньше связывал свою судьбу с «Амкаром» и Пермью, а также футболисты из клубов ФНЛ и ПФЛ.

Грубая игра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вряд ли игрокам удалось хорошенько сыграться за короткое время. К тому же пермякам для дебюта достался грозный и опытный соперник - в сезоне 2019/2020 тюменские футболисты играли в премьер-лиге – в ПФЛ. Правда, выбыли из нее, заняв 20-ю строчку в турнирной таблице, но все же…

Знаменитая "Ласточка" в исполнении Тюменской команды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первое испытание пермского клуба получилось непростым. Из-за коронавируса на трибуны стадиона «Звезда» допустили лишь 500 человек, и той поддержки, какую могли бы оказать болельщики пермякам, не получилось.

Радость забитого гола. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Остальные пермские футбольные фанаты в большом количестве скопились за пределами стадиона – на так называемой «горке», откуда было видно поле.

Возможно попадание в перекладину стало фатальным для "Амкара" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Они пытались кричать изо всей силы, поддерживая пермских игроков, понимая, что те вряд ли их услышат. Их восторгу не было предела, когда уже на третьей минуте матча табло показало счет 1:0 в пользу «Амкара», а диктор объявил, что гол забил 22-летний футболист пермской команды Александр Голубцов.

Футбольные хитрости. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вскоре тюменцы отыгрались, но на перерыв пермяки ушли, вновь ведя в счете – отличился капитан «Амкара» 28-летний Евгений Тюкалов - первый игрок, который официально пополнил ряды нового клуба, перейдя из пермской «Звезды».

Трибуны сегодня были почти пустые. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А вот в конце второго тайма пермским футболистам пришлось по-настоящему нелегко: арбитр удалил с поля Константина Морозова, и пермяки вынуждены были проводить концовку матча в меньшинстве. Они отчаянно оборонялись. Наконец на 87-й минуте гостям удалось реализовать численное преимущество. Второй период закончился вничью – 2:2.

Кто выше? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А затем арбитр объявил серию пенальти – по регламенту этого турнира дополнительное время при ничейном счете не полагалось. Везение оказалось на стороне «Тюмени». Ей, как победителю, предстоит теперь встретиться в рамках Кубка с пермской командой «Звезда».

Пермские фанаты не пошли громить город после неудачной для «Амкара» серии пенальти, как это было в Англии. Стычек с тюменскими фанатами также не случилось – четверым болельщикам из Тюмени, которые прислали заявку на посещение матча, выделили билеты на трибуны пермского стадиона, и им не пришлось наблюдать за игрой с «горки», где скопились фанаты красно-черных.

Быстрее ветра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В любом случае этот матч войдет в историю как первая игра возрожденного «Амкара»! – заявил корреспонденту «Комсомолки» один из болельщиков. – Мы столько лет ждали этой игры!

- Честно говоря, комок в горле от радости, - признался президент клуба «Амкар-Пермь» Валерий Чупраков. – Праздник большого футбола вновь вернулся в наш город.

- У нас хорошее будущее! – обратился к болельщикам в перерыве матча губернатор Дмитрий Махонин. – Мы верим в команду! «Амкар», вперед!

"Амкар ", пермяки верят в тебя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщил медиа-директор клуба, официальное открытие «Амкара-Пермь» состоится 1 августа. В этот день пермяки вновь встретятся с «Тюменью», но уже в рамках игр второго дивизиона ФНЛ. Перед матчем обещана праздничная шоу-программа.

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