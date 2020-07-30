В Пермь возвращается большой футбол: есть ли у «Амкара» шанс попасть в Премьер-лигу

«Все, кто ждет возвращения «Амкара», участвуйте во флешмобе #АмкарЖиви, выставляйте в соцсетях ваши фото, связанные с клубом!» - написал глава региона Дмитрий Махонин в «Инстаграм».

Невероятно, но в Пермь может вернуться большой футбол. Краевые власти заявили о том, что намерены возродить футбольный клуб «Амкар». И не просто возродить, буквально за два года вывести команду в Высшую лигу.

Насколько это реально, в эфире Радио «КП» - Пермь» на 96.6 FM обсуждали бывшие футболисты, спортивные журналисты и чиновники.

Дмитрий Махонин призвал пермяков "топить" за "Амкар". Фото: страница в Инстаграм.

Как умирал «Амкар»

Пермский футбольный клуб «Амкар» закрыли в 2018 году. Нет, не из-за спортивных неудач: в последнем сезоне футболисты дважды обыграли будущих чемпионов и прочно занимали 13-ю строчку Премьер-лиги. Однако из-за проблем с финансированием команда до финала не дотянула.

Болельщики подписали петицию с просьбой спасти «Амкар», но прежний губернатор Максим Решетников сделал ставку на студенческую команду «Звезда». Мол, надо развивать массовый спорт, а не кормить зарубежных легионеров.

И вот уже два года пермские фанаты футбола не имеют возможности болеть за «своих» на соревнованиях высшего эшелона. Самые упертые перешли на кочевой образ жизни - ездят в другие регионы, чтобы «топить» теперь уже не за красно-черных, а за другие футбольные цвета.

Возвращение "Амкара": пока у экспертов больше скепсиса, чем оптимизма 00:00 00:00

Было время, "Амкар" на равных сражался с "Зенитом". Фото: Юлия Лоза

«Мальчишкам нужны кумиры»

А на прошлой неделе глава региона Дмитрий Махонин подписал соглашение о развитии футбола с Российским футбольным союзом, Минспорта России и Российской федерацией футбола.

- Соглашение позволит нам продолжить развитие детского спорта, для этого будет создана Академия футбола, - объяснил Дмитрий Махонин. - Но каждому мальчику и юноше нужен пример для подражания. В Перми кумирами были футболисты «Амкара». Относительно недавно бренд этой команды был передан Пермскому краю. На первом этапе им сможет пользоваться Академия игровых видов спорта, а в дальнейшем мы планируем создать команду первой лиги. Думаю, за два года это сделать реально. При этом футбольный клуб «Звезда» продолжит существование. Пермский край будут представлять два клуба, возможно, в разных лигах. При этом оба будут получать краевую поддержку.

По неофициальной информации, бренд «Амкар» собираются передать футбольной команде «Академия», которую соберут из вчерашних школьников.

В "Спартаке" тоже помнят амкаровцев. Фото: ФК "Амкар".

«За чей счет банкет?»

Насколько реально за пару лет сделать из начинающих футболистов игроков высшей лиги?

- Задача выглядит так: в этом году на базе Академии пермский клуб побеждает в первенстве любителей, которое, предположительно, стартует уже в середине августа, - рассказал президент федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов. - В следующем году «Амкар» успешно играет во втором дивизионе, а в 2022-м команда уже реально может быть представлена в футбольной национальной лиге в первом дивизионе.

Все понимают: для столь стремительного взлета в любом случае потребуются деньги.

- Возрождение «Амкара», команды, которая играла в элитной лиге российского футбола, можно только приветствовать, - прокомментировал «Комсомолке» известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев. - Здесь только возникает вопрос, кто за это будет платить. Надо понимать, за чей счет банкет, и чьи деньги, Зин? Если команда, которой придется начинать с низов, с низших лиг, будет играть, поднимаясь в классе, то надо понимать, какие деньги придется вкладывать в большой футбол. Моя твердая позиция - у команд серьезного уровня должны быть спонсоры, а не только бюджетное финансирование.

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал планы по возрождению "Амкара".Фото: Василий Вахрин

Такого спонсора будут искать.

- В соглашении прописана четкая позиция: в Перми должен быть клуб футбольной национальной лиги первого дивизиона, - говорит Дмитрий Терехов. - Дмитрий Махонин заверил, что будет поддержка региональных властей, а в документе зафиксировано, что привлечение спонсоров - это зона ответственности Российского футбольного союза. И его глава Александр Дюков подтвердил, что окажет содействие в их привлечении.

Нужно развивать детский футбол

Между тем, многие пермские эксперты настроены скептически насчет шансов «Амкара» за пару лет попасть в элиту российского футбола.

- Кумиры действительно нужны, - говорит пермский спортивный обозреватель Сергей Лекомцев. - Из поклонников и фанатов «Амкара» вышли такие известные пермским болельщикам футболисты, как Белоруков, Попов, Черенчиков, Парамонов, Зырянов. Они потом и кровью защищали красно-черные цвета. Но «Амкар» - это теперь слово, и не больше того. Что нам сейчас мешает развивать «Звезду» и не распылять деньги? У нас уже был неважный опыт поддержки сразу нескольких футбольных команд, когда играли одновременно «Звезда», «Амкар» и «Динамо» второй лиги. Итог известен. Я не представляю, кто сейчас готов был бы вкладывать деньги в команду, созданную с нуля.

- Под каким брендом пермский футбол будет развиваться, даже мне, бывшему «амкаровцу», неважно, – говорит бывший капитан красно-черных, тренер Дмитрий Белоруков. - Просто сделайте хорошую команду, а как она будет называться, не имеет большого значения. Но пока непонятно, из кого ее комплектовать. Нам очень много надо сделать для развития юношеского и детского футбола, пока у нас даже чемпионата города по футболу нет.

Будем ли мы снова аплодировать "Амкару"?

150 - 200 млн в год

- Сроки восстановления клуба оптимальные: при необходимом финансировании все обязательно получится, - считает еще один «амкаровец» Сергей Волков. - Наглядный пример видим в Башкирии. Там тоже пошагово выстроили систему подготовки клуба, и «Уфа» - в Премьер-лиге.

В краевом правительстве заявили, что уже посчитали, сколько денег потребуется для реинкарнации «Амкара».

- По предварительным расчетам, команде для участия в первой лиге будет необходимо финансирование в 150 - 200 миллионов рублей в год, - сообщили в краевом кабмине. - Клуб будет получать краевую поддержку и привлекать спонсоров. Предварительные договоренности у краевых властей уже есть с некоторыми крупными предприятиями.

С какими именно бизнесменами уже удалось переговорить, об этом не говорится. Зато глава Прикамья сообщил, что свой путь наверх «Амкар» начнет уже в будущем сезоне.

- На следующей неделе планирую собрать больший состав бывших участников команды и специалистов, проговорить «дорожную карту» и на этот сезон уже заявлять команду под брендом «Амкар» для старта в третьей лиге, - пообещал Дмитрий Махонин.

Опять победа! Фото: архив "КП".

Пермяки о возрождении «Амкара»

- Нам, конечно, нужна команда в футбольной премьер-лиге! Болельщикам нужно за кого-то болеть. Не только за сборную России. Но и за «сборную» Перми под названием «Амкар» тоже.

- Пермяки должны не только по ночным клубам бродить, но и спортом интересоваться. Город у нас не маленький, и возрождение «Амкара» поможет повысить его престиж.

- Своя команда в большом футболе нам определенно нужна. Если возродим «Амкар», к нам будут приезжать болельщики из других городов, будут развиваться гостиницы, спортивная инфраструктура.

- Мне кажется, не стоит позориться. Может получиться так, что потратим кучу денег из бюджета, а результата не будет.

- У такого крупного города как Пермь обязательно должен быть известный футбольный клуб, которым можно было бы гордиться. Пусть им будет «Амкар», с которым связано так много воспоминаний.