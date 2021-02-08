Прямой эфир Дмитрия Махонина: Об «Амкаре», Соликамском тракте и трамвае до Кондратово

Дмитрий Махонин. Фото: пресс-служба Пермского края

Прошел ровно год, как Дмитрия Махонина назначили главой Пермского края. В субботу губернатор провел прямой эфир в соцсетях, во время которого ответил на вопросы жителей региона.

Соликамский тракт станет четырехполосным

- Надо расшивать узкие «горлышки» на дорогах, - отметил Дмитрий Махонин, отвечая на вопрос о строительстве дороги на Вышку-2. - У нас есть планы по строительству трассы Тр-53 - от улицы Старцева до Целинной, которая соединит Садовый, Висим, Запруд и Вышку-2. Во втором квартале этого года будем утверждать проект строительства, выбирать подрядчика. Проект дорогой, но он в числе приоритетных. За два года мы должны сделать первый этап - построить участок от развязки, соединяющей улицы Грибоедова и Уинскую, до улицы Восстания. Потом приступим ко второму этапу.

Вторым этапом станет участок от Восстания до выхода на улицу Соликамскую, с пересечением улиц Лядовской и Целинной. Реализация всего проекта рассчитана до 2029 года.

Дмитрий Махонин также сообщил, что готовится проект расширения Соликамского тракта. Улица станет четырехполосной - по две полосы движения в каждую сторону.

- Проект тяжелый, но он необходим городу, - отметил губернатор.

Как позже уточнили в Минтрансе Пермского края, уже подготовлено техническое задание на проектирование реконструкции улицы Соликамской - на участке от улицы Первомайской до площади Восстания. Начало строительства запланировано на 2023 год.

- Фото: архив "КП"

Трамвай до Кондратово

Рассказал Дмитрий Махонин и о том, что прорабатывается пуск трамвая до Кондратово.

- В прошлом году на Российской транспортной неделе мы подписали соглашение о развитии трамвайного движения с холдингом «Синара-Транспортные машины», - напомнил губернатор. - Полагаю, трамвайное движение на этом направлении будет востребовано.

Речь идет о строительстве новых трамвайных путей в Перми. Один из вариантов - ветка, которая пойдет в микрорайон Парковый.

- Предполагается, что она протянется от ПермиII, пойдет по улице Углеуральской и проспекту Парковому и будет закольцована с веткой, идущей по строящейся улице Строителей, - сообщили в Минтрансе. - Строительство этой ветки подразумевает также тоннель под железнодорожными путями Транссибирской магистрали. Вероятнее всего, с существующей трамвайной сетью новая ветка будет пересекаться в районе улицы Петропавловской.

Поликлиника в Кировском районе

Строительство детской поликлиники в Кировском районе не ведется уже несколько лет.

- Нам пришлось расторгнуть договор с подрядчиком поликлиники. Сейчас идут суды по взысканию с него неустойки, - рассказал во время прямого эфира губернатор. - Мы провели экспертизу конструкций здания. Обследование показало, что для продолжения строительных работ необходимо провести корректировку проекта, надо будет разбирать ряд конструкций. Но построить поликлинику мы должны.Жители очень ждут ее, их ожидания должны быть оправданы. Строительство детских поликлиник в городе держу на особом контроле.

Аналогичная ситуация сложилась со строительством школы в Нытве.

-Проект школы, который прошел Госэкспертизу, не соответствует современным требованиям. Строить по нему нельзя,- объяснил Дмитрий Махонин. - В этом году начнется новое проектирование. Реалистичный срок сдачи школы - 2024 год.

«Амкар» - в ПФЛ

- В полной мере говорить про возрождение «Амкара» рано, потому что есть много юридических тонкостей. Был приобретен бренд «Амкара», который передан молодежной команде. Сейчас ведется работа по получению лицензии, регистрации клуба в Профессиональной футбольной лиге. Ищем спонсоров, и уже есть определенные успехи, - рассказал Дмитрий Махонин. - Привлекаем к этой работе людей, которые когда-то давно возрождали клуб «Амкар».

Также губернатор рассказал о планах по строительству в Перми нового футбольного стадиона.

- Стадион «Звезда», где играл «Амкар», а сейчас играют «Звезда» и «Звезда -2005», находится в нормативном состоянии и подходит под проведение соревнований. Кроме того, недавно построенный крытый манеж «Пермь Великая» тоже в хорошем состоянии, мы за ним постоянно следим. Но стадион «Звезда» достаточно старый, поэтому обдумываем вопрос строительства нового стадиона, ведем переговоры по государственно-частному партнерству. Для него нужно найти площадку, что является непростой задачей.

Отношение к незаконным митингам

- Массовые мероприятия должны проходить в рамках закона. А незаконные массовые мероприятия не должны мешать жителям. Недопустимо, что во время митингов портят имущество, рисуют что-то на стенах. Так и хочется сказать: «У себя на лбу порисуй». И нельзя вовлекать в незаконные мероприятия несовершеннолетних, -ответил Дмитрий Махонин. - На моего ребенка тоже пытались воздействовать. Я против этого. Она пока несовершеннолетняя. Когда дочери будет 18 лет, она сама примет решение, каких взглядов ей придерживаться.