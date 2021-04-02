Возрожденный пермский «Амкар» уже летом может выступить в профессиональной футбольной лиге

Красно-черные снова соберутся, чтобы защищать свои цвета? Фото: флешмоб #АмкарЖиви!

К счастью, ошиблись те, кто полагал, будто идея возродить пермский футбольный клуб «Амкар» - всего лишь предвыборный ход тогда еще и.о. губернатора Пермского края.

Напомним: анонсировал реинкарнацию футбольной команды с популярным брендом Дмитрий Махонин в июле прошлого года, подписав соглашение с Российским футбольным союзом и Минспорта РФ.

У "Амкара" снова будут победы? Фото: Юлия Лоза

- Каждому мальчику и юноше нужен пример для подражания, - объяснил тогда глава региона. - В Перми кумирами были футболисты «Амкара». Мы планируем возродить клуб и создать команду Премьер-лиги.

Реинкарнацию клуба Дмитрий Махонин анонсировал летом прошлого года.Фото: флешмоб #АмкарЖиви!

Дмитрий Махонин назвал тогда и вероятный срок возвращения "Амкара":

- Думаю, за два года это сделать реально, - оценил он возможности края.

Пермские фанаты футбола с энтузиазмом восприняли обнадеживающее известие.

- Все, кто ждет возвращения «Амкара», участвуйте во флешмобе #АмкарЖиви, выставляйте в соцсетях ваши фото, связанные с клубом! - написал глава региона Дмитрий Махонин в «Инстаграм».

И страничка стала наполняться ностальгическими фотосвидетельствами былых побед.

Фанаты вспоминают "Амкар" с ностальгией. Фото: флешмоб #АмкарЖиви!

Как погибал «Амкар»

Но и для сомнений оставались поводы.

Пермский футбольный клуб «Амкар» окончательно сошел со сцены в 2018 году. И отнюдь не из-за спортивных неудач: в последнем сезоне футболисты дважды обыграли будущих чемпионов и прочно занимали 13-ю строчку Премьер-лиги. Однако из-за проблем с финансированием команда до финала не дотянула.

Болельщики подписали тогда петицию с просьбой спасти «Амкар», но прежний губернатор Максим Решетников сделал ставку на студенческую команду «Звезда». Он заявил, что надо развивать массовый спорт, а не кормить зарубежных легионеров.

Самые упоротые фанаты начали ездить в соседние регионы – болеть теперь уже не за «красно-черных», а за другие цвета.

В 2010-ом Валерий Чупраков объяснил, что ему предложили подать в отставку. Фото: архив "КП".

Фактически же серьезные финансовые трудности начались у команды еще раньше. Не найдя поддержки с финансированием у краевых властей, в конце 2010 года ушел с поста президента клуба Валерий Чупраков, который возглавлял «Амкар» с момента его основания в 1994 году. Долги клуба на тот момент достигли 167 миллионов рублей.

И вот теперь Валерия Чупракова снова пригласили возглавить клуб – стать его президентом. И он согласился.

- Это было неожиданное предложение, но очень почетное, - признался Валерий Чупраков. - Я благодарен руководству региона за доверие. У меня большой опыт работы в футболе, но сейчас это новый вызов. Важно создать клуб, который будет прозрачен в своей деятельности и открыт для болельщиков.

Радость побед не забыть. Фото: ФК "Амкар".

Осталось собрать команду и найти спонсоров

Возрожденный «Амкар» может выступить в профессиональной лиге уже этим летом.

- На днях клуб был официально зарегистрирован, - сообщили в краевом Минспорта. - Полное его название теперь Автономная некоммерческая организация «Амкар-Пермь». Президентом клуба назначен Валерий Чупраков.

Поделились в министерстве и ближайшими планами.

- После получения официальной регистрации будет подана заявка на участие ФК «Амкар» в Профессиональной футбольной лиге сезона 2021-2022, - сообщили в спортивом ведомстве. - Сейчас идет подготовка документов, которые должны быть направлены в Лигу не позднее 30 апреля. После чего пройдет процедура лицензирования.

Перед клубом и его новым руководством, что и говорить, стоит сейчас задача не из легких – попросту говоря, собрать команду и найти ей спонсоров. И все это – в сжатые сроки. Ведь сезон в Профессиональной футбольной лиге стартует уже в конце июня этого года.

Насколько реально столь быстро возродить «Амкар»?

В эфире Радио «Комсомольская правда» на 96.6 FM уже обсуждали эту непростую тему бывшие футболисты, спортивные журналисты и чиновники.

Однако в правительстве Пермского края смотрят в будущее с оптимизмом.

- В ближайшее время будет определен пул спонсоров и форматы сотрудничества, что позволит сформировать бюджет клуба на дебютный сезон в профессиональном футболе, - сообщили в краевом Минспорта. - Параллельно руководство клуба приступит к формированию состава команды - к подбору кандидатуры главного тренера и помощников, игроков, административного и управленческого штабов.

НАША СПРАВКА

Напомним, бренд «Амкар» был приобретен в краевую собственность летом 2020 года по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Название было передано региональной Академии игровых видов спорта, на базе которой была сформирована молодежная команда, выступавшая в прошлом году в Первенстве России среди любительских клубов.

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