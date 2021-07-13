Фото: группа ВК "ФК «Амкар Пермь»"

В среду, 14 июля, «Амкар-Пермь» проведет свой первый матч. Пермяки встретятся с ФК «Тюмень», также выступающем во втором дивизионе ФНЛ.

- О том, что мы играем в Перми 14 июля, узнали буквально за 5-6 дней до матча, - рассказал «Комсомолке» медиа-директор футбольного клуба «Амкар-Пермь» Дмитрий Коновалов. - Был вариант, что этот раунд Кубка России могли перенести на конец июля. И, честно говоря, мы рассчитывали, что так и будет. Оставалось меньше недели до матча, а мы не знали ни соперника, ни город, в котором будем играть. В результате пришлось в очень оперативном порядке решать многие вопросы: и по инфраструктуре, и по заявкам.

До официального дебюта в профессиональном футболе «Амкар-Пермь» провел небольшой сбор в Подмосковье.

- Команда комплектовалась, многие игроки приезжали на сборы, проводился просмотр и тренировки, - отметил Дмитрий Коновалов. - Мы провели четыре контрольных встречи, посмотрели людей в деле.

Сбор начался с разгромной победы над раменским «Сатурном» – 8:0. Затем с разницей в 1 мяч (2:1) были обыграны резервисты клуба Премьер-лиги – подмосковных «Химок». Третьим соперником стала томская «Томь». Игра с сибиряками завершилась нулевой ничьей. А закончился сбор поражением от «Твери», которая в прошлом году заняла третье место во второй группе ОЛИМП-ПФЛ, – 1:2.

Вход – только по ПЦР-тестам или сертификатам

Вход на матч с Тюменью» будет бесплатным. Билеты можно получить в кассах стадиона «Звезда» (улица Куйбышева, 97). Давать будут не более трех билетов в одни руки. Время работы касс: 13 июля с 17.00 до 21.00.

При входе на стадион болельщики должны показать распечатанный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до начала матча, или сертификат о вакцинации. Болельщикам до 18 лет такие документы не нужны.

- Очень надеемся, что Западная трибуна у нас заполнится, - заметил Дмитрий Коновалов. – «Тюмень» - соперник очень серьезный, один из лидеров нашей группы ФНЛ. Поэтому мы рассчитываем на поддержку болельщиков

Стартовый свисток прозвучит в 18.30 (0+).

Как рассказал медиа-директор клуба, официальное открытие «Амкара-Пермь» состоится, как и планировали прежде, 1 августа. В этот день пермяки вновь встретятся с «Тюменью», но уже в рамках игр второго дивизиона ФНЛ. Перед матчем пройдет праздничная шоу-программа.

Как в былые времена

«Амкар» в сезоне-2021/2022, как и ранее, выступит в двух соревнованиях. Первое – второй дивизион ФНЛ, который заменил собой привычное название ПФЛ.

Кроме нового названия в лиге особо ничего не поменяется. Победитель нашей группы получает путевку в основной дивизион ФНЛ – вторую (после Премьер-лиги) лигу российской футбольной иерархии. Всего пермский клуб проведет 28 матчей (14 дома и 14 на выезде).

Помимо «Амкара», в группе сыграет еще одна пермская команда – ФК «Звезда». А также 13 команд из других городов Поволжья, Урала и Западной Сибири:

Первый матч в лиге пройдет 20 июля в Барнауле. В нем «амкаровцы» встретятся с «Динамо».

Второй турнир – Кубок России по футболу. Выступление в национальном кубке начнется завтра. В случае успеха, «красно-черные» на стадии 1/128 финала встретятся с пермским ФК «Звезда».

Кто в команде?

Большинство футболистов, которые выйдут на поле в красно-черной форме, уже известны. В их число вошли не только те, кто и раньше связывал свою судьбу с «Амкаром» и Пермью, но и опытные футболисты из клубов ФНЛ и РПЛ.

Вратари:

Никита Решетняк, 21 год

Предыдущий клуб: «Строгино» (Москва)

Молодой голкипер, 8 лет защищавший ворота «Строгино». На его счету 54 матча за свой родной клуб, в 7 из которых он оставил ворота на замке.

Арзамат Габлия, 20 лет

Арзамат Габлия. Фото: группа ВК "ФК «Амкар Пермь»"

Предыдущий клуб: ФК «Кубань-Холдинг»

Арзамат Габлия, так напомнивший пермским болельщикам Георгия Джикию, к своим 20 годам имеет 31 матч на профессиональном уровне. Выступал за краснодарскую «Кубань Холдинг», «Кубань-2» и клуб «Кафа» из Феодосии.

Защита:

Константин Морозов, 29 лет

Предыдуший клуб: «Акрон» (Тольятти)

Воспитанник «Химок» Константин Морозов начал карьеру в 2009-м году и уже накопил в своем активе 150 матчей на профессиональном уровне. В сезоне 2014/15 являлся игроком ереванского «Улисса», где забил четыре мяча в 24 матчах и поиграл в квалификации Лиги Европы.

Александр Мосунов, 24 года

Александр Мосунов Фото: группа ВК "ФК «Амкар Пермь»"

Предыдущий клуб: ФК «Звезда» (Пермь)

Молодой 24-летний защитник Александр Мосунов – воспитанник «Амкара». Ранее выступал за молодежку «красно-черных». В 2018 году перешел в пермскую «Звезду».

Илья Гультяев, 32 года

Илья Гультяев Фото: группа ВК "ФК «Амкар Пермь»

Предыдущий клуб: ФК «Новосибирск»

Воспитанник московского «Спартака», в активе которого более 5 тыс. минут на полях Премьер-лиги за томскую «Томь». Также защищал цвета «Уфы», «Нефтехимика», «Енисея», «Тосно», «Тамбова». Выступал и за границей: в составе армянского «Бананца» и белорусского «Гомеля».

Денис Кайков, 23 года

Денис Кайков Фото: группа ВК "ФК «Амкар Пермь»

Предыдущий клуб: ФК «Тамбов»

Денис Кайков — центральный защитник с опытом выступления в Премьер-Лиге. Последние полгода провел в высшем дивизионе в составе «Тамбова». Ранее играл за «Оренбург», ульяновскую «Волгу» и нижнекамский «Нефтехимик».

Никита Верхунов, 21 год

Никита Верхунов Фото: группа ВК "ФК «Амкар Пермь»

Предыдущий клуб: ФК «Акрон», Тольятти

Никита Верхунов – воспитанник самарского футбола. В прошлом сезоне молодой центральный защитник выступал в ФНЛ за «Акрон» и отметился победным мячом в ворота ярославского «Шинника».

Полузащита:

Михаил Горелишвили, 28 лет

Предыдущий клуб: ФК «Волга», Ульяновск

Воспитанник «Чертаново» в свои 28 лет успел поиграть за более, чем десяток клубов России, Армении и Грузии . Помимо разнообразной клубной карьеры, 28-летний полузащитник имеет опыт выступлений за сборную России U-17 и U-19. Прошлый сезон провел в составе клуба ПФЛ – ульяновской «Волги».

Иван Маркелов, 33 года

Иван Маркелов Фото: группа ВК "ФК «Амкар Пермь»

Предыдущий клуб: ФК «Кызыл-Жар» (Казахстан)

Иван Маркелов – опытный полузащитник, известный по выступлениям за московское «Динамо», «Оренбург» и «Анжи». В сезоне 2015/16 стал лучшим игроком сезона в ФНЛ, забив девять мячей в 30 играх, и помог «Оренбургу» стать чемпионом лиги.

Никита Дроздов, 29 лет

Никита Дроздов Фото: группа ВК "ФК «Амкар Пермь»

Предыдущий клуб: «Тамбов»

Никита Дроздов приехал в Пермь сразу после Премьер-лиги. В минувшем сезоне он выступал за расформированный «Тамбов». Теперь у опорника есть шанс вновь вернуться в элитный дивизион, но уже в составе «Амкара».

До начала выступления за «Тамбов» провел более 100 матчей в ФНЛ за «Факел», «Шинник» и «Спартак-Нальчик», отметившись 9 забитыми мячами.

Даур Квеквескири, 23 года

Даур Квеквескири Фото: группа ВК "ФК «Амкар Пермь»

Предыдущий клуб: «Акрон» (Тольятти)

Воспитанник академии «Краснодара» с абхазскими корнями выступал в ФНЛ за «Акрон», «Енисей» и «Луч». В 46 матчах ему удалось отличиться пять раз и отдать две голевые передачи.

Александр Голубцов, 22 года

Александр Голубцов Фото: группа ВК "ФК «Амкар Пермь»

Предыдущий клуб: «Урал-2» (Екатеринбург)

Молодой атакующий полузащитник из «Урала-2» к своим 22 годам сыграл уже четыре сезона в ПФЛ за фарм-клуб команды Премьер-лиги — «Урал-2». А последние полгода он регулярно выводил свою команду на поле с капитанской повязкой.

Иван Иванченко, 22 года

Иван Иванченко Фото: группа ВК "ФК «Амкар Пермь»

Предыдущий клуб: «Родина» (Москва)

22-летний пермяк и воспитанник «Амкара» Иван Иванченко уже успел поиграть на высшем уровне. В 2017 году он дебютировал за «Анжи» и провёл в Махачкале два сезона. Играл и в клубе ФНЛ – «Армавире».

Евгений Тюкалов, 28 лет

Евгений Тюкалов Фото: группа ВК "ФК «Амкар Пермь»

Предыдущий клуб: ФК «Звезда» (Пермь)

Воспитанник «Амкра» и первый игрок, официально пополнивший ряды нового клуба.

Последние 3 года Евгений Тюкалов выступал за пермскую «Звезду» и являлся ее капитаном. В составе пермяков забил 26 голов во всех соревнованиях.

Также за время карьеры поиграл в Португалии за ФК «Униан Лейрия». Выступал в Эстонии и Болгарии за «Инфонет» и «Славию».

Нападение:

Павел Соломатин, 28 лет

Павел Соломатин Фото: группа ВК "ФК «Амкар Пермь»

Предыдущий клуб: ФК «Ессентуки»

28-летний Павел Соломатин провел прошедший сезон ПФЛ, выступая за «Ессентуки». А ранее играл на уровне Премьер-лиги за «Динамо», «Анжи».

Играл и в клубах ФНЛ – «Балтике», «Волгаре», московском «Торпедо» и толяттинском «Акроне». А в сезоне-2014/15 был игроком пермского «Амкара» и вышел за клуб в 7 играх Премьер-лиги.

Павел Долгов, 24 года

Павел Долгов Фото: группа ВК "ФК «Амкар Пермь»

Предыдущий клуб: «Зенит-2» (Санкт-Петербург)

Павел Долгов – воспитанник петербургского «Зенита». В России, помимо «сине-бело-голубых», играл за «Анжи», «Енисей» и «Томь».

В 2015 году сыграл первый матч в Лиге чемпионов УЕФА, выйдя на замену в игре с бельгийским «Гентом». Играл и забивал в юношеской Лига чемпионов УЕФА. На его счету 4 мяча в 13 играх: в ворота мадридского «Атлетико», «Байера» и венской «Аустрии».

Иван Лукьянов, 30 лет

Иван Лукьянов Фото: группа ВК "ФК «Амкар Пермь»

Предыдущий клуб: «Луки-Энергия» (Великие луки)

Опытный форвард Иван Лукьянов известен по выступлениям за Текстильщик», «Черноморец», «Мордовию», «КАМАЗ», «Тюмень» и «Луки-Энергию». На его счету 41 гол в 197 играх.