Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Фото: скриншот видео

Следственные органы опубликовали видео допроса бизнесмена, который застрелил семью в Пермском крае.

- Хочу признаться в том, что совершил преступление. Я приехал на речку, увидел, что там отдыхают моя сноха с внуком, жена с ребенокм и ее сестра с мужем. Я увидел под правым боком в палакте охотничий обрез. Во всем раскаиваюсь, - сказал на допросе подозреваемый.

Страшная трагедия произошла ночью 27 июня на берегу реки Койва в поселке Бисер в Пермском крае. Местный предприниматель застрелил бывшую супругу и семью ее сестры. Целился в 11-летнюю девочку, но попал в плечо. Раненая школьница сумела позвонить в полицию и вызвать помощь. Когда правоохранители приехали на место преступления, обнаружили тела троих человек и раненую девочку. Сам мужчина успел скрыться. На его след оперативники вышли утром в понедельник, 28 июня. Мужчину задержали в собственном доме.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «убийство двух и боле лиц, совершенное с особой жестокостью» и «покушение на убийство малолетнего». Мужчина находится под стражей. Сейчас следователи разбираются в мотивах преступления. По одной из версии, жесткое убийство мужчина мог совершить из-за ревности.

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