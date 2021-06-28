Подозреваемый в розыске. Фото: Василий Вахрин

В поселке Бисер Горнозаводского городского округа бизнесмен расстрелял всю семью на глазах ребенка. Трагедия произошла 27 июня на реке Койва, куда на пикник пришли мама, папа и их 11-летняя дочь. Составить компанию родственникам пришла и 43-летняя сестра. Позже на пикник приехал бывший муж женщины.

Отвергнутый предприниматель не пощадил даже 11-летнюю девочку и выстрелил в нее. Фото: социальные сети.

По информации от источника, знакомого с ситуацией, он просил экс-супругу вернуться к нему, но получил отказ, а в полночь вернулся к реке с ружьем и открыл стрельбу. Перепуганная 11-летняя девочка позвонила в полицию и рассказала о произошедшем.

Когда на место ЧП приехали правоохранители, на бергу обнаружили тела трех человек: 43-летней женщины, 62-летнего мужчины и 40-летней женщины. 11-летняя девочка получила сквозное ранение плеча, ее увезли в больницу. Сам мужчина скрылся с места происшествия, и его объявили в розыск. Выйти на след предполагаемого преступника правоохранители смогли оперативно и следующим утром его задержали в собственном доме в поселке Бисер.

Фото: личная страница в социальной сети погибшего мужчины.

Следователи возбудили уголовное дело по статьбе "убийство двух и более лиц". Теперь решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.