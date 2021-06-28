Видео с места трагедии, где мужчина расстрелял троих человек и ранил ребенка в Пермском крае

Здесь мужчина расстрелял из карабина бывшую жену и ее родственников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Горнозаводском районе, где накануне вечером произошло тройное убийство, продолжают работать следователи. Корреспонденты «КП» находятся на месте трагедии. Кругом следы крови, брошенная палатка, остатки еды с пикника. Сейчас полицейские вместе с обученной собакой обследуют реку Койву. Они не сообщают, что ищут, очевидно что-то связанное с преступлением.

Напомним, по подозрению в тройном убийстве в селе Бисер был задержан местный житель – Сергей Шинкевич. Он приехал в лес, где отдыхали его бывшая жена, ее родная сестра с мужем и 11-летней дочкой. Хотел помириться с Вероникой и вернуть ее, ведь у них растет общий сын, но получил отказ. Оскорбленный, он уехал, но через некоторое время вернулся с ружьем. Убил троих взрослых на глазах девочки и ранил ее, а затем уехал.

На следующий день его задержали в собственной квартире. По информации СКР по Пермскому краю, он признался в убийстве.

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