«У нас тут Санта-Барбара». Бывший супруг убитой в Пермском крае женщины, рассказал о ней и подозреваемом в тройном убийстве

Мужчина расстрелял из ружья бывшую супругу и ее родственников.

В станции Бисер в Горнозаводском районе проживает всего около 500 человек. Все друг друга знают и то, что произошло здесь минувшим вечером потрясло всех.

Напомним, по подозрению в тройном убийстве там был задержан местный житель – Сергей Шинкевич. Он приехал в лес, где отдыхали его бывшая жена, ее родная сестра с мужем и 11-летней дочкой. Хотел помириться с Вероникой и вернуть ее, ведь у них растет общий сын, но получил отказ. Оскорбленный, он уехал, но через некоторое время вернулся с ружьем. Убил троих взрослых на глазах ребенка и подался в бега.

Вероника до Шинкевича уже была замужем и от первого брака у нее есть 18-летня дочь. Ее первый супруг рассказал, что отношения между семьями были запутанные.

- Вероника была моей супругой, мы развелись с ней около 11 лет назад. - Развелись почему не скажу, но измен не было и плохого о ней ничего не скажу. Мы с ней только здоровались после развода, с дочкой я общался. Шинкевич был женат на моей родной тетке, у них двое сыновей, он ушел от нее, а через какое-то время она умерла, сильно болела. После брака со мной Вероника вышла замуж за Шинкевича, потом у них не заладилось, и они разошлись. Вот такая вот Санта Барбара, да. Тетка моя, жена Шинкевича умерла лет 7 или 8 назад. У них были магазины продуктовые, Шинкевич ей помогал, сейчас их сын ими занимается. Дочка моя с Вероникой сейчас у меня и сын их общий с Шинкевичем, тоже у меня, я их под опеку взял.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Дядя убивает меня и родителей!» Что известно о семье, которую на берегу реки в Пермском крае расстрелял бизнесмен

57-летнего Сергея Шинкевича задержали через несколько часов (Подробнее...)

В Пермском крае бизнесмен расстрелял семью на глазах ребенка

Трое человек убиты, 11-летний ребенок ранен (Подробнее...)

В Пермском крае бизнесмен расстрелял семью на глазах ребенка

Трое человек убиты, 11-летний ребенок ранен (Подробнее...)