«Дядя убивает меня и родителей!» Что известно о семье, которую на берегу реки в Пермском крае расстрелял бизнесмен

57-летнему предпринимателю грозит пожизненное заключение. Фото: архив КП и соцсети. Фото: архив "КП"

- Она же совсем еще дите малое, такое пережить! – говорят люди, которые знали семью, убитую в Горнозаводском районе. – Они же совсем невинные люди!

«Приезжайте скорее!»

Страшная трагедия произошла ночью 27 июня на берегу реки Койва в поселке Бисер в Пермском крае. Местный предприниматель застрелил бывшую супругу и семью ее сестры. Целился в 11-летнюю девочку, но попал в плечо. Раненая школьница сумела позвонить в полицию и вызвать на место происшествия помощь.

Начинался вечер мирно и спокойно. На берег реки, чтобы посидеть и пожарить шашлыки пришла семья 44-летней Людмилы и 67-летнего Николая вместе с 11-летней дочкой Светой (имя ребенка изменено по требованиям законодательства, - Ред.).

- Людмила - хорошая, добрая, отзывчивая, внимательная женщина, - рассказала «КП»-Пермь» знакомая убитой. - У меня просто слов нет, как обухом по голове. Она много лет работала на железной дороге сначала в Бисере, потом на станции Европейская. Ее муж Николай тоже на железной дороге работал, потом ушел на пенсию. Дочка Света у них – умница, они ее просто обожали.

У ребенка ранение плеча

Сейчас раненая девочка, на чьих глазах было совершено это чудовищное тройное убийство, лежит в больнице. У нее прострелено плечо, ее дальнейшей судьбой будут заниматься органы опеки.

- Дядя стреляет в моих маму, папу, тетю и меня, - в ужасе кричала в трубку девочка.

Убил троих и ранил ребенка 57-летний местный предприниматель Сергей Шинкевич. Много лет мужчина занимался розничной торговлей продуктов, пива и табачных изделий. А еще он являлся владельцем официально зарегистрированного нарезного охотничьего карабина (разрешение выдано до 2025 года) и двуствольного ружья (до 2024 года).

В воскресный вечер на пикнике предприниматель был незваным гостем. Он пришел, чтобы извиниться и уговорить свою бывшую супругу Веронику вернуться обратно. Она тоже была в тот вечер на берегу в компании своей сестры, ее мужа и их дочери.

Про женщину известно, что несколько лет назад она работала в местной администрации, а сейчас – директором школы в поселке Старый Бисер. С Шинкевичем у нее растет общий семилетний сын, и предприниматель очень хотел воспитывать его сам, а не быть «воскресным папой».

- Вероника Шинкевич работала у нас давно, сразу была назначена директором, - говорят коллеги убитой женщины. - В школе она ничего не преподавала, только руководила. Она была всегда жизнерадостной, веселой, ее уважали коллеги, но последнее время она была какая-то раздражительная. В последний раз мы видели ее 25 июня на вручении выпускникам аттестатов. У нее двое детей, старшей дочке от первого брака 18 лет, а их с Шинкевичем общий сын перешел во второй класс. Говорят, что сделал он это из-за ревности, но мы никогда не видели его, слышали только, что он предприниматель.

После всех извинений и просьб бывшего супруга, которые прозвучали на пикнике, Вероника отказалась возвращаться к мужу, и тогда взбешенный предприниматель сходил домой за оружием, вернулся на берег и начал стрелять в людей. Трое взрослых скончались на месте: полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Убийца целился в голову, грудь и шею, а потом сбежал с места преступления.

Обыск в доме Сергея Шинкевича. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

На его след оперативники вышли утром в понедельник, 28 июня.

- Подозреваемый совместно с сотрудниками полиции был задержан в своем доме в рабочем поселке Бисер, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время задержаному будет предъявлено обвинение.

Следователи провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей и очевидцев. Расследование взято на личный контроль руководителя следственного управления.

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