Росли в одном дворе и дружили: подробности убийства 13-летнего школьника в Перми

Андрей был мальчиком веселым, остроумным и общительным Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я кричала: «Парень, живи! Ты только живи!» - вспоминает учительница рисования и ОБЖ Ирина Светличная. Она шла домой и первой увидела ребенка, истекающего кровью. - Другие очевидцы вынесли бинты, я начала оказывать первую помощь, пыталась остановить кровь. Потом подъехала «скорая», забрала мальчика. Он был живой, но потом мне сказали, что умер в больнице.

Три часа боролись за жизнь ребенка

Страшная трагедия случилась вечером в среду, 23 июня, возле общежития института железнодорожного транспорта, это в Мотовилихинском районе Перми.

- Около 19 часов вечера мы услышали истошный крик, выглянули в окно, - рассказывают студенты, которые живут в общежитии. - Заметили брошенный на землю велик, а в нескольких метрах от него лежал мальчик, он был весь в крови. Когда вместе с преподавателем выбежали на улицу, ребенку пыталась помочь прохожая.

Пострадавшего мальчика увезли в больницу с ножевыми ранениями в грудь, медики тут же позвонили в полицию. За жизнь ребенка врачи боролись почти три часа. Увы, травмы оказались не совместимы с жизнью: в 22 часа была констатирована смерть ребенка.

- Точное время преступления неизвестно, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Пострадавший был обнаружен в лесопарковой зоне с травмами криминального характера и критической кровопотерей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». На место происшествия выехали полицейские, следователи и криминалисты. Уже около полуночи подозреваемый был задержан - им оказался 17-летний подросток. Он - одиннадцатиклассник, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Парень признался, что убил мальчика на почве личной неприязни. Фото: предоставлено "КП"

Парень признался, что убил мальчика на почве личной неприязни. Сейчас решается вопрос об его аресте на время следствия.

Веселый и общительный мальчик

- Мягких облачков тебе, Андрей (имя мальчика изменено. - Ред.), - пишут в соцсетях пермяки, шокированные страшной новостью. - Как перенесут это горе родители, даже представить сложно, он был у них единственным сыном.

Андрею было 13 лет, он только перешел в седьмой класс, занимался футболом и был очень спортивным мальчиком: пропадал на площадке с тренажерами и турниками, катался на велосипеде.

- Андрей - мальчик веселый, остроумный и общительный, был душой компании и дружил даже с ребятами и девчонками старше себя по возрасту, - рассказывают знакомые семьи. - Семья у него очень хорошая, дружная, крепкая, благополучная. Родители - предприниматели, ребенок всегда был хорошо одет, ни в чем не нуждался. Отец очень ждал сына, души в нем не чаял, все разговоры были только о нем. Сейчас и мама, и папа находятся в шоке, не могут прийти в себя и поверить в смерть единственного сына.

Ребята были знакомы с детства и дружили

В четверг на месте страшной трагедии, где скончался 13-летний Андрей, прошел следственный эксперимент. Возле общежития института железнодорожного транспорта на бульваре Гагарина остановилась машина, из нее в наручниках вывели 17-летнего Виктора (имя изменено по требованиям законодательства. - Ред.), которого подозревают в убийстве.

Сюда же приехали его мать и отец, и пока подросток показывал и рассказывал, как все произошло, за железным забором стояли те ребята, которые знали его и дружили с ним.

- За что ты убил его? - спросил следователь.

- Он раздражал меня и много умничал в последнее время, - объяснил Виктор.

А потом показал, как встретил Андрея у арки дома, повел его в переулок, там остановил, нанес удар и убежал.

Как выяснилось, убитый школьник и подросток, которого подозревают в этом чудовищном преступлении, были знакомы с детства и даже дружили. Они часто встречались на площадке во дворе дома на улице Дружбы. Здесь часто собиралась большая компания местных ребят из соседних дворов. И хоть соседи иногда были не в восторге от шума, до серьезных конфликтов никогда не доходило.

- Андрея все уважали и ценили как друга, - рассказывают местные. - А вот Виктор в последнее время отошел от них. Связался с нехорошей компанией, появились вредные привычки. До девятого класса он учился вместе с Андреем в обычной школе, потом ушел в вечернюю. Парень он сам по себе тихий и замкнутый, и когда мы узнали, что произошло, просто были в шоке от того, что он мог такое сделать.

В свой последний день Андрей вышел погулять на площадку. С собой у него был велосипед.

- Я прокачусь по делам, а через часик вернусь, пока, - сказал он друзьям.

- Мы ждали его, долго ждали, но Андрея все не было, трубку он не брал, мама его искала, а уже поздно вечером узнали, что велосипед его нашли брошенный, а потом и про то, что его уже нет, - говорят шокированные ребята. - Что стало причиной этого жестокого нападения? Мы не знаем, особых конфликтов у парней не было.

КСТАТИ

Подростка проверят на вменяемость

- Сейчас в рамках уголовного дела обязательно назначат психолого-психиатрическую экспертизу, которая должна ответить на вопрос, осознавал ли обвиняемый последствия своих действий? - объясняет адвокат Роман Уткин. - Если не осознавал, то ему будет назначено принудительное лечение. Если его признают вменяемым, тогда наказание определит суд. На момент вынесения приговора он будет уже совершеннолетним, и если его вина будет доказана, отбывать наказание он будет в колонии для взрослых. За подобное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы, но судья может учесть, что на момент его совершения ему не было 18 лет, и снизит срок.

КОМПЕТЕНТНО

«Дети часто копируют взрослых»

- Это ужасно, что наши подростки хватаются за нож и таким образом решают свои проблемы, - говорит Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. - Мы мало учим детей, как правильно выходить из конфликтной ситуации. Для нас становится нормой переходить на крайности и устраивать публичные разборки друг с другом, в том числе и в соцсетях. Это приводит к тому, что и дети ведут себя агрессивно по отношению друг другу. Они копируют взрослых, а по телевидению, например, часто в студии кричат друг на друга и размахивают кулаками - и нам это транслируют как норму поведения.

Светлана Денисова отметила, что, встречаясь с подростками, она всегда объясняет им: конфликты - это нормально, они всегда были, есть и будут. Но нужно выслушать оппонента, поставить себя на его место, понять причины противоречий. Если же договориться с одноклассником или учителем не получается, стоит обратиться к арбитру. В школе это конфликтная комиссия, также существуют службы примирения. Для решения проблем с родителями работает детский телефон доверия.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Психиатрия молодеет»

- К сожалению, «психиатрия» сейчас молодеет, - говорит психолог Людмила Кочкаева. - Ко мне на прием приводят дошкольников, которые говорят родителям, что хотели бы кого-нибудь убить. В разговорах со многими подростками мне приходилось убеждаться, что насилие даже в самых крайних формах не является для них чем-то запретным и невозможным. Детская жестокость явно усиливается, и надо анализировать, почему так происходит. Мы сейчас пытаемся вложить в детей как можно больше информации, развиваем их мозг, забывая о том, что у них должна быть и человечность.

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