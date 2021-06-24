На учете в полиции не состоял: что известно о подростке, которого задержали за убийство 13-летнего школьника

В убийстве подозревают 17-летнего парня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мягких облачков тебе, Артем! Как перенесут это горе родители, даже представить сложно, он был у них единственным сыном, – соболезнуют в соцсетях пермяки, узнавшие об убийстве 13-летнего школьника.

Все случилось вечером в среду, 23 июня, в Мотовилихинском районе Перми возле общежития института железнодорожного транспорта. Детские крики услышали студенты, выглянули на улицу и увидели лежащего на земле ребенка, он был весь в крови. Рядом валялся его велосипед.

Спасти мальчика пыталась случайная прохожая – она не медик, работает учительницей рисования.

- Я кричала ему: «Парень, живи! Ты только живи!», - рассказала «Комсомолке» Ирина Светличная, женщина до сих пор находится в шоке. - Когда я передала мальчика «скорой», он был еще жив.

Но в больнице ребенок скончался. По подозрению в убийстве задержан 17-летний ученик 11-класса одной из пермских школ Виктор С. (имя подростка изменено, - Ред.). Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«КП» восстановила хронологию событий этого страшного вечера. Как рассказали знакомые погибшего мальчика, с Виктором Артем был хорошо знаком. Мальчики, несмотря на разницу в возрасте, дружили и ходили друг к другу в гости.

Что за ссора произошла между ними, пока неизвестно. Картина выглядит следующим образом:

19.15 – в полицию Мотовилихинского района поступило сообщение о том, что в больницу доставили неизвестного молодого человека с проникающим ранением в области грудной клетки. Большая кровопотеря.

20.00 – Следователь возбудил уголовное дело по статье «Убийство» в связи с тем, что возле одного из домов по улице бульвар Гагарина неизвестный нанес молодому человеку множетсвенные колото-резанные раны тела.

22.00 – врачи констатировали смерть пострадавшего.

23.45 – подозреваемый в убийстве задержан. Им оказался несовершеннолетний 11-классник одной из школ Перми. На учете в ОДН он не состоит.

- Точное время преступления неизвестно, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. – Вечером в лесопарковой зоне 11-классник в ходе ссоры причинил ножевое ранение 13-летнему школьнику.

Подозреваемый задержан, идет его допрос.

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