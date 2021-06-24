«Он раздражал меня и умничал везде». Подросток на следственном эксперименте рассказал, за что убил 13-летнего друга

Убитый в Перми мальчик был единственным сыном у своих родителей. Фото предоставили знакомые семьи.

24 июня на месте страшной трагедии, где скончался 13-летний Андрей (имя изменено по требованиям законодательства, - Ред.), прошел следственный эксперимент. Возле общежития института железнодорожного транспорта на бульваре Гагарина остановилась машина, из нее в наручниках вывели 17-летнего Виктора (имя несовершеннолетнего подозреваемого мы тоже изменили, - Ред.), которого подозревают в «Убийстве».

Сюда же приехали его мать и отец, и пока подросток показывал и рассказывал, как все произошло, за железным забором стояли те ребята, которые знали его и дружили с ним.

- За что ты убил его? – спросил следователь.

- Он раздражал меня и много умничал в последнее время, - объяснил Виктор.

17-летний подозреваемый рассказал на следственном эксперименте, как что происходило.

А потом показал, как встретил Андрея у арки дома, повел его в переулок, там затормозил, нанес удар и убежал.

Как выяснилось, убитый школьник и подросток, которого подозревают в этом чудовищном преступлении, были знакомы с детства и даже дружили. Они часто встречались на площадке во дворе дома на улице Дружбы, 27. Здесь постоянно собиралась большая компания местных ребят из соседних дворов. И хоть соседи иногда были не в восторге от шумной компании, но до серьезных конфликтов никогда не доходило.

- Андрей всегда был очень добрый и жизнерадостный, на площадке со всеми находил общий язык, его уважали и ценили как друга, - рассказали «КП»-Пермь» местные жители. – А вот Виктор в последнее время отошел от ребят. До девятого класса он учился вместе с Артемом в школе Город дорог, потом ушел в вечернюю школу, там связался с нехорошей компанией, начал пить, курить и даже пробовать нацвай. Парень он сам по себе тихий и замкнутый, и когда мы узнали, что произошло, просто были в шоке от того, что он мог такое сделать.

В свой последний день Андрей днем вышел погулять на площадку. С собой у него был велосипед.

- Я прокачусь по делам, а через часик вернусь, пока, - сказал он друзьям.

- Мы жали его, долго ждали, но Андрея все не было, трубку он не брал, мама его искала, а уже поздно вечером узнали, что велосипед его нашли брошенный, а потом и про то, что его уже нет, - говорят шокированные ребята. - Что стало причиной этого жестокого нападения? Виктор закидывался, вот, может, в голову что-то и ударило? Особых конфликтов у них не было, здоровались они.

- Была еще версия про ревность, была ли девочка, которая нравилась им обоим? – спросили мы.

- Андрей нравился девчонкам, но как бы в отношениях он ни с кем не был.

Фото с места трагедии. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Страшная трагедия, во время которой ребенок убил ребенка, произошла в Перми, напомним, вечером 24 июня. Лежащего на земле окровавленного мальчика увидела проходящая мимо учительница ОБЖ. Она пыталась зажать артерию, остановить кровь и оказать ему первую помощь. Когда на место приехали врачи «скорой», мальчик еще был жив. Но вскоре от большой кровопотери он умер. Погибший ребенок был единственным сыном у своих родителей. Семья была благополучной. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и в ближайшее время планируют выйти в суд для избрания меры пресечения несовершеннолетнему подозреваемому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Дети копируют взрослых»: уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова прокомментировала убийство подростком школьника

Одна из версий причин трагедии – ревность (подробнее…)

Тело обнаружили прохожие. В Перми 17-летний подросток зарезал 13-летнего школьника

Подозреваемый признался в убийстве из-за личной неприязни (подробнее…)