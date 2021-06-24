Юрист рассказал, какой срок грозит пермскому подростку, которого подозревают в убийстве школьника

Место, где произошла трагедия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером 23 июня возле общежития Пермского железнодорожного института на бульваре Гагарина в Перми произошла жуткая трагедия: случайная прохожая обнаружила лежащим на асфальте окровавленного мальчика, рядом с которым валялся велосипед.

Учительница рисования Ирина Светличная пыталась пережать ребенку артерию, наложить бинты, которые ей принесли воспитательницы общежития. К моменту приезда «скорой» мальчик был еще жив, но вскоре он скончался в реанимации от ножевых ранений.

По подозрению в убийстве задержали 17-летний ученика 11-класса одной из пермских школ Виктора С. (имя подростка изменено, - Ред.). Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Что могло стать мотивом столь жуткого преступления? Из-за чего он набросился с ножом на 13-летнего ребенка?

Жители соседнего дома, с детьми которых часто играл убитый Андрей (имя изменено – прим.ред.), теряются в догадках.

- Андрея можно было бы назвать веселым добряком-остряком, - говорят они. – Он был душой компании, в которую кроме него входили девочки и подростки старше него, мог подшутить над кем-нибудь. Тот, кого сейчас подозревают в этом жутком преступлении, учился в коррекционной школе и мог обидеться на какую-нибудь шутку.

Какое наказание грозит пермскому подростку, если будет доказана его вина?

- Сейчас в рамках уголовного дела обязательно будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна ответить на вопрос, осознавал ли обвиняемый последствия своих действии? - объясняет пермский адвокат Роман Уткин. – Если не осознавал, то ему будет назначено принудительное лечение. Если его признают вменяемым, тогда наказание определит суд. На момент вынесения приговора он будет уже совершеннолетним, и если его вина будет доказана, отбывать наказание он будет в колонии для взрослых. За подобное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы, но судья может учесть, что на момент его совершения ему не было 18 лет, и снизить срок.

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