«Дети копируют взрослых»: детский омбудсмен в Пермском крае Светлана Денисова прокомментировала убийство подростком школьника

Место трагедии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Убийство 17-летним подростком своего 13-летнего знакомого повергло в шок пермяков.

Вечером 23 июня возле общежития института железнодорожного транспорта на бульваре Гагарина в Мотовилихинском районе Перми учитель пермской школы №123 Ирина Светличная обнаружила окровавленное тело 13-летнего школьника с ножевыми ранениями. Рядом валялся велосипед мальчика. Она пыталась спасти его, зажимала артерию руками. Когда его забирала «скорая», мальчик был еще жив. Но в реанимации он скончался.

Потом по подозрению в преступлении задержали 17-летнего пермского подростка.

Что могло сподвигнуть его с помощью ножа решить конфликт, остается пока неясным. В интервью «Комсомолке» Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова отметила, что дети часто копируют поведение взрослых, которые, к сожалению, не всегда являются хорошим примером для подражания.

- Это ужасно, что наши подростки хватаются за нож и таким образом решают свои проблемы, - говорит Светлана Денисова. - Мы мало учим детей, как правильно выходить из конфликтной ситуации. Для нас становится нормой переходить на крайности и устраивать публичные разборки друг с другом, в том числе, и в соцсетях, Это приводит к тому, что и дети ведут себя агрессивно по отношению друг другу. Они копируют взрослых, а по телевидению, например, часто в студии кричат друг на друга и размахивают кулаками – и нам это транслируют как норму поведения.

Светлана Денисова отметила, что, встречаясь с подростками, она всегда объясняет им – конфликты это нормально, они всегда были есть и будут. Но нужно выслушать оппонента, поставить себя на его место, понять причины противоречий. Если же договориться с одноклассником или учителем не получается, стоит обратиться к арбитру. В школе это конфликтная комиссия, также существуют службы примирения. Для решения проблем с родителями работает детский телефон доверия.

На него, кстати, обратиться могут и взрослые, чтобы проконсультироваться, как выйти из конфликтной ситуации с ребенком. - Нам надо воспитывать терпимость к поведению друг друга. Не нужно сразу прибегать к крайностям – обвинениям, публичным оскорблениям – они приводят к таким вот результатам, к сожалению, - подчеркивает Денисова. Среди возможных причин произошедшего убийства некоторые называют ревность. По мнению Светланы Денисовой, это возможно:

- Любви все возрасты покорны, а дети сейчас быстро взрослеют. Но согласитесь, это не повод хвататься за нож, можно выяснить совершенно по-другому. Задача взрослых, своим примером показывать, как надо выходить из разных ситуаций, и вести себя прилично в любом случае.

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