«Помнит фамилии близких, клички верблюдов, но не помнит, сколько ему лет»: коллеги избитого в Перми дрессировщика рассказали о его состоянии

Сотрудник ЧОПа, которого подозревают в избиении артиста, находится в СИЗО. Фото: ТГ-канал "Цирковые".

Почти два месяца избитый сотрудником пермского ЧОПа дрессировщик верблюдов Игорь Корчагин лежит в больнице. На днях в телеграм-канале «Цирковые» коллеги пострадавшего артиста рассказали о его состоянии.

- Игорь Корчагин разговаривает. Память возвращается. Помнит фамилии близких, клички верблюдов, но пока не помнит, сколько ему лет. По громкой связи уже несколько раз общался с коллегами и близкими. На кровати сам переворачивается, пока не садится и не встает. Руки, ноги подвижны, но мышцы атрофированы. Пермские врачи по настоящему совершили чудо. После таких травм прогнозы были крайне неутешительными. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. По поводу перевода из реанимации пока ничего не говорят. Желаем Игорю скорейшего выздоровления! - написали коллеги артиста.

Напомним, поздним вечером 2 июля к общежитию Пермского цирка по Бульвару Гагарина, 39а подъехало пять автомобилей сотрудников частного охранного предприятия. Произошла драка в которой пострадал краснодарский дрессировщик Игорь Корчагин. Как позже написал в своем телеграм-канале генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, чоповцы устроили настоящую бандитскую разборку с применением перцовых баллончиков, дубинок и травматических пистолетов.

Игорь Корчагин получил тяжелейшие травмы, в тяжелом состоянии его увезли в больницу. А чоповец Самандар Исмаилов, которого подозревали в избиении, бежал из страны. Его объявили в международный розыск и вскоре задержали. Сейчас он находится в СИЗО.

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