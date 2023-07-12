Задержан 20-летний подозреваемый в избиении известного дрессировщика

После случившегося подозреваемый Самандар Исмаиилов бежал из страны. Фото: Эдгард Запашный / Николай Оберемченко

Удалось задержать 20-летнего сотрудника пермского ЧОПа Самандара Исмаиилова. Его подозревают в избиении известного дрессировщика Росгосцирка Игоря Корчагина. Информацию об этом нам подтвердили в региональном Минтербезе.

Напомним, что вечером 2 июля в общежитии Пермского цирка произошел конфликт между сотрудниками частного охранного предприятия и артистами. Серьезно пострадал дрессировщик Игорь Корчагин, который привез в Пермь номер с верблюдами по мотивам фильма «Белое солнце пустыни».

Дрессировщика госпитализировали с переломом костей черепа. Сейчас он находится в коме. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда.

После случившегося Самандар Исмаиилов бежал из страны. Сначала он на машине доехал до Екатеринбурга, а затем улетел в Кыргызстан. Был объявлен в международный розыск. Подробности задержания нам пообещали рассказать позднее.

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