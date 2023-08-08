«Несколько раз переливали кровь, отказывали печень и почки»: Коллеги избитого в Перми дрессировщика рассказали о его состоянии

Сотрудник ЧОПа, которого подозревают в избиении артиста, находится в СИЗО. Фото: ТГ-канал "Цирковые".

Сегодня, 8 августа, в телеграм-канале «Цирковые» рассказали о состоянии краснодарского дрессировщика Игорь Корчагин, которого избили в пермской гостинице.

«Неделю назад было ухудшение состояния. Развился ДВС синдром и полиорганная недостаточность. Несколько раз переливали кровь и плазму, отказывали печень и почки. На короткий срок снова ввели в искусственный сон. Состояние было критическое. Сейчас более-менее все стабилизировалось, работа органов нормализовалось, давление тоже пришло в норму. Но в сознание Игорь все еще не приходит», - сообщили коллеги артиста в телеграм-канале.

Напомним, поздним вечером 2 июля к общежитию Пермского цирка по Бульвару Гагарина, 39а подъехало пять автомобилей сотрудников частного охранного предприятия. Произошла драка в которой пострадал краснодарский дрессировщик Игорь Корчагин. Как позже написал в своем телеграм-канале генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, чоповцы устроили настоящую бандитскую разборку с применением перцовых баллончиков, дубинок и травматических пистолетов.

Игорь Корчагин получил тяжелейшие травмы, в тяжелом состоянии его увезли в больницу. А чоповец Самандар Исмаилов, которого подозревали в избиении, бежал из страны. Его объявили в международный розыск и вскоре задержали. Сейчас он находится в СИЗО.

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