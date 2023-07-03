В Перми после визита ЧОПа в больницу попал известный дрессировщик Игорь Корчагин

На арене Игорь Корчагин изображает товарища Сухова из фильма "Белое солнце пустыни". Фото: ТГ-канал "Цирковые".

О странном визите в гостиницу Пермского цирка сотрудников частного охранного предприятия рассказали в Телеграм-канале «Цирковые» обитатели этого общежития для артистов.

По их словам, в одиннадцать вечера в воскресенье, 2 июля, к зданию на Бульваре Гагарина, 39а подъехало пять автомобилей. Затем сотрудники ЧОПа стучались во все номера, где горел свет, и требовали жильцов предъявить документы и объяснить, на каком основании они там проживают.

- В ответ на возмущение артистов и просьбы представиться и предъявить служебные удостоверения в ход пошли дубинки и стрельба из пистолетов перцовыми патронами, - утверждают авторы поста.

По их словам, во время этих разборок серьезно пострадал и попал в реанимацию известный дрессировщик Росгосцирка Игорь Корчагин.

- Услышав шум, Игорь Корчагин спустился на первый этаж и был сбит с ног ударом дубинки, - сообщается в Телеграм-канале. – Падая, он ударился затылком о плитку и потерял сознание. Лишь женские истошные крики остановили чоповца. Состояние Игоря Корчагина тяжелое, он находится в коме в реанимации.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по факту причинения вреда здоровья сотруднику цирка проводится проверка.

СПРАВКА «КП»

В дрессуру Игорь Корчагин пришел из воздушной гимнастики, получив травму. После стажировки в Тбилиси у Эрика Исрафилова поехал в Астраханские степи, где приобрел красивых белых верблюдов. Животные были дикие и никого не подпускали, но дрессировщику удалось с ними справиться.

С этими верблюдами Игорь Корчагин подготовил номера по мотивам фильма «Белое солнце пустыни» и с успехом гастролировал с ними по стране.