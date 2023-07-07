Подозреваемого в избиении артиста цирка в Перми объявили в международный розыск

Дрессировщик находится в коме. Фото: Эдгард Запашный / Николай Оберемченко

МВД России объявило в международный розыск 20-летнего сотрудника пермского ЧОПа Самандара Исмаиилова. Его подозревают в избиении дрессировщика Игоря Корчагина.

Напомним, вечером 2 июля, к зданию на Бульваре Гагарина, 39а, где располагается гостиница Пермского цирка, подъехало пять автомобилей сотрудников частного охранного предприятия. Произошла драка в которой пострадал краснодарский дрессировщик Игорь Корчагин. Как позже написал в своем телеграм-канале генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, чоповцы устроили настоящую бандитскую разборку с применением перцовых баллончиков, дубинок и травматических пистолетов.

- Сотрудники ЧОПа, превышая свои полномочия, применили силу по отношению к артистам цирка. Вследствие их противоправных действий, артист цирка, дрессировщик Игорь Корчагин, получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. После произошедшего по моей инициативе состоялся телефонный разговор с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Губернатор заверил меня, что держит ситуацию на личном контроле и уже заведено уголовное дело, - написал Запашный.

Также Запашный опубликовал фотографию сотрудника частного охранного предприятия, который, предположительно, ударил Корчагина и рассказал, что его объявили в розыск. Сегодня, 7 июля, замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов подтвердил «Комсомолке», что сотрудника ЧОПа - 20-летнего Самандара Исмаиилова, ищет МВД.

Объявление о розыске Самандара Исмаиилова. Фото: скриншот с сайта МВД России

- После произошедшего Исмаиилов бежал из страны. Сперва он добрался на машине до Екатеринбурга, а оттуда самолетом улетел в Кыргызстан, - говорит Марданов. - Изначально Исмаиилова объявили в федеральный розыск, а после - в международный. Он заочно арестован. В данном случае по всем нормам закона после задержания его должны экстрадировать в Россию. У следствия уже имеется ряд доказательств его вины - это и видеозаписи, на которых подозреваемый наносит удар Корчагину по голове и показания свидетелей. Следствие идет динамично, однако требуется провести большой объем работы, это и ряд экспертиз и допрос многочисленных свидетелей. Возможно, некоторых буду допрашивать по 3-4 раза, но это стандартная практика. Дальше чреда очных ставок и, конечно, работа с самим подозреваемым. Министерство территориальной безопасности подключилось к расследованию этого дела по поручению губернатора Дмитрия Махонина.

Тем временем состояние Игоря Корчагина по-прежнему тяжелое. По информации источника «Комсомольской правды», дрессировщик находится в коме.

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