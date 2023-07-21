Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июля 2023 14:50

Расследование должно быть честным: жители Октябрьского требуют наказать всех виновных в убийстве школьницы

Подростка, который сжег девочку в Октябрьском, проверят на вменяемость
Виктор Правдин
10 дней врачи боролись за жизнь школьницы, но травмы, увы, спасти ее не удалось

10 дней врачи боролись за жизнь школьницы, но травмы, увы, спасти ее не удалось

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители поселка Октябрьского Пермского края третью неделю не могут отойти от шока: здесь в ночь на 8 июля зверски расправились с 15-летней школьницей. Ее нашел машинист поезда, девочка лежала рядом с рельсами - без сознания, все тело в страшных ожогах. 10 дней врачи боролись за ее жизнь, но травмы, увы, оказались несовместимы с жизнью.

Кровавая вечеринка

В тот вечер 16-летний Степан (имя изменено - Ред.) «отмечал» с друзьями расставание с девушкой. На вечеринку пришла и 15-летняя Аня, соседка Степана, с которой он учился в одной школе. А через несколько часов ее, истерзанную и сожженную, нашли на ж/д путях. Самолетом санавиации девушку привезли в ожоговый центр Перми, врачи констатировали 85% ожогов тела. Помочь они оказались бессильны

По подозрению в расправе на два месяца арестован только Степан. Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве с особой жестокостью. Дело находится на особом контроле в центральном аппарате ведомства. Тем не менее люди, шокированные этой трагедией, создали петицию, требуют провести полное и честное расследование, найти и наказать всех причастных к смерти ребенка.

Вопросов в этой истории у людей масса. Например, почему не возбудили дело об изнасиловании и почему задержан только Степан? Ведь девочка сама назвала врачам скорой, которые увозили ее в больницу, имена еще двух человек.

- Невозможно представить, что парень мог в одиночку совершить такое зверство, - уверены жители Октябрьского. - С ним либо были друзья, либо какой-то взрослый человек.

После похорон Ани журналисты «КП» снова побывали на месте событий, пытаясь разобраться, что же случилось на самом деле.

Почему задержан только один?

О том, почему на сегодня задержан только Степан, на встрече с местными жителями рассказали представители Следственного комитета.

- Нам объяснили, что одним из первых на место, где нашли Анну, приехал участковый и начал ее опрашивать, - пересказали нам жители Октябрьского. - Она назвала фамилии двух подростков, но говорила про них, как про людей, входящих в ее круг общения, поэтому многие и подумали, что в тот вечер они могли быть вместе. Полицейские сразу поехали домой к одному из них. Парень был с родителями, спал. Сейчас его проверяют на причастность. Второй в момент преступления ехал в Екатеринбург, скорее всего, статус подозреваемого он не получит.

- Пока девочка была в сознании, у нее еще несколько раз спросили, с кем она была в тот вечер, - сообщили в следствии. - Анна назвала только Степана.

Подростка проверят на вменяемость

На допросах обвиняемый утверждает, что у него был с девушкой сексуальный контакт по обоюдному согласию. После чего Аня внезапно выбежала из дома, побежала в сторону рельсов, споткнулась, упала и ударилась головой. Он испугался, что ему за это попадет, догнал и поджег ее.

Но такие показания вызывают сомнения. Что произошло между молодыми людьми, если Аня среди ночи куда-то побежала? Да еще и без одежды? Какая опасность ей угрожала? И еще - если хотела позвать на помощь, почему не побежала в сторону жилых домов, а в горку, к путям? Почему не кричала? Не бросилась к своему дому? До него было всего 150 метров.

- Факт изнасилования мы не исключаем, - подтверждают следователи. - Сейчас назначены экспертизы, они сложные, результаты можно ждать в лучшем случае через полтора - два месяца. Следствие только началось, и пока мы вменяем только то, что доказано. Мы не можем обвинять человека в преступлении, имея только предположения. На сегодня следователь предъявил обвинение по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

- Проверят ли парня на вменяемость?

- После таких резонансных преступлений психолого-психиатрическая экспертиза - стандартная процедура, но она пока не назначена. Сперва нужно собрать всю информацию о его личности, эти данные потребуются экспертам.

Петицию подписали более 70 тысяч человек!

- Девочка умерла, она уже не сможет ничего возразить, а парень, его родители и адвокат сейчас делают все, чтобы он получил минимальное наказание, - уверены местные жители. - Его слова никак не вяжутся с фактами. Косит под дурачка, что Аня упала, а он испугался. А жечь ее он не испугался? А насиловать? Мы не верим ни одному его слову! Более того, мы по-прежнему убеждены, что он был не один.

Возмущенные люди продолжают собирать подписи к петиции, чтобы виновных наказали по всей строгости закона. На сегодняшний день ее подписали уже более 70 тысяч человек.

- Мы не дадим этому делу вот так закончиться, - говорят знакомые семьи и односельчане. - Родители переживают страшное горе, у них нет сил бороться за справедливость. Мы не успокоимся, пока все виновники не окажутся на скамье подсудимых.

Все новости о трагедии со школьницей в Октябрьском читайте здесь.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛПодростки сожгли девочку в Октябрьском