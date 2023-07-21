Расследование должно быть честным: жители Октябрьского требуют наказать всех виновных в убийстве школьницы

10 дней врачи боролись за жизнь школьницы, но травмы, увы, спасти ее не удалось Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители поселка Октябрьского Пермского края третью неделю не могут отойти от шока: здесь в ночь на 8 июля зверски расправились с 15-летней школьницей. Ее нашел машинист поезда, девочка лежала рядом с рельсами - без сознания, все тело в страшных ожогах. 10 дней врачи боролись за ее жизнь, но травмы, увы, оказались несовместимы с жизнью.

Кровавая вечеринка

В тот вечер 16-летний Степан (имя изменено - Ред.) «отмечал» с друзьями расставание с девушкой. На вечеринку пришла и 15-летняя Аня, соседка Степана, с которой он учился в одной школе. А через несколько часов ее, истерзанную и сожженную, нашли на ж/д путях. Самолетом санавиации девушку привезли в ожоговый центр Перми, врачи констатировали 85% ожогов тела. Помочь они оказались бессильны…

По подозрению в расправе на два месяца арестован только Степан. Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве с особой жестокостью. Дело находится на особом контроле в центральном аппарате ведомства. Тем не менее люди, шокированные этой трагедией, создали петицию, требуют провести полное и честное расследование, найти и наказать всех причастных к смерти ребенка.

Вопросов в этой истории у людей масса. Например, почему не возбудили дело об изнасиловании и почему задержан только Степан? Ведь девочка сама назвала врачам скорой, которые увозили ее в больницу, имена еще двух человек.

- Невозможно представить, что парень мог в одиночку совершить такое зверство, - уверены жители Октябрьского. - С ним либо были друзья, либо какой-то взрослый человек.

После похорон Ани журналисты «КП» снова побывали на месте событий, пытаясь разобраться, что же случилось на самом деле.

Почему задержан только один?

О том, почему на сегодня задержан только Степан, на встрече с местными жителями рассказали представители Следственного комитета.

- Нам объяснили, что одним из первых на место, где нашли Анну, приехал участковый и начал ее опрашивать, - пересказали нам жители Октябрьского. - Она назвала фамилии двух подростков, но говорила про них, как про людей, входящих в ее круг общения, поэтому многие и подумали, что в тот вечер они могли быть вместе. Полицейские сразу поехали домой к одному из них. Парень был с родителями, спал. Сейчас его проверяют на причастность. Второй в момент преступления ехал в Екатеринбург, скорее всего, статус подозреваемого он не получит.

- Пока девочка была в сознании, у нее еще несколько раз спросили, с кем она была в тот вечер, - сообщили в следствии. - Анна назвала только Степана.

Подростка проверят на вменяемость

На допросах обвиняемый утверждает, что у него был с девушкой сексуальный контакт по обоюдному согласию. После чего Аня внезапно выбежала из дома, побежала в сторону рельсов, споткнулась, упала и ударилась головой. Он испугался, что ему за это попадет, догнал и поджег ее.

Но такие показания вызывают сомнения. Что произошло между молодыми людьми, если Аня среди ночи куда-то побежала? Да еще и без одежды? Какая опасность ей угрожала? И еще - если хотела позвать на помощь, почему не побежала в сторону жилых домов, а в горку, к путям? Почему не кричала? Не бросилась к своему дому? До него было всего 150 метров.

- Факт изнасилования мы не исключаем, - подтверждают следователи. - Сейчас назначены экспертизы, они сложные, результаты можно ждать в лучшем случае через полтора - два месяца. Следствие только началось, и пока мы вменяем только то, что доказано. Мы не можем обвинять человека в преступлении, имея только предположения. На сегодня следователь предъявил обвинение по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

- Проверят ли парня на вменяемость?

- После таких резонансных преступлений психолого-психиатрическая экспертиза - стандартная процедура, но она пока не назначена. Сперва нужно собрать всю информацию о его личности, эти данные потребуются экспертам.

Петицию подписали более 70 тысяч человек!

- Девочка умерла, она уже не сможет ничего возразить, а парень, его родители и адвокат сейчас делают все, чтобы он получил минимальное наказание, - уверены местные жители. - Его слова никак не вяжутся с фактами. Косит под дурачка, что Аня упала, а он испугался. А жечь ее он не испугался? А насиловать? Мы не верим ни одному его слову! Более того, мы по-прежнему убеждены, что он был не один.

Возмущенные люди продолжают собирать подписи к петиции, чтобы виновных наказали по всей строгости закона. На сегодняшний день ее подписали уже более 70 тысяч человек.

- Мы не дадим этому делу вот так закончиться, - говорят знакомые семьи и односельчане. - Родители переживают страшное горе, у них нет сил бороться за справедливость. Мы не успокоимся, пока все виновники не окажутся на скамье подсудимых.

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