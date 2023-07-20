Испугался, что попадет, и поджег: новая версия убийства школьницы из Октябрьского

Следователи сообщили, что подросток с убитой девушкой был наедине. Фото: страница арестованного подростка Вконтакте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 20 июля, в поселок Октябрьский приехал первый заместитель руководителя регионального следственного управления СК России Валерий Сафонов. Он провел встречу с местными жителями, где рассказал некоторые подробности расследования уголовного дела сожженной 15-летней Анны (имя изменено, - Ред.).

- Обвиняемый утверждает, что у них с Аней был сексуальный контакт, причем по обоюдному согласию, - рассказывают после встречи в СК местные жители. – Потом, по его версии, она выбежала из его дома и побежала в сторону рельсов, споткнулась, упала и ударилась головой. Он испугался, что ему попадет и поджег ее.

Вопросов от этой версии возникает масса. Если все было по согласию, зачем Аня среди ночи куда-то побежала? Даже еще и без одежды? Какая опасность ей угрожала, что она приняла такое странное решение?

И почему девочка побежала в горку, к железной дороге, а не бросилась в сторону жилых домов?

Почему не кричала? Не звала на помощь? Ведь никто из местных никаких криков в ту ночь не слышал.

Уже известно, что в крови обвиняемого не обнаружили следов наркотиков, только алкоголь. Также ведутся доследственные проверки в отношении еще двух подростков, которые были на той кровавой вечеринке.

Установить факт изнасилования, пока невозможно. Из-за критического состояния Анны проводить экспертизу было нельзя.

- После ее смерти проводилось вскрытие, но результатов еще нет, - сообщает источник, близкий к ситуации.

Жители Октябрьского не верят, что к убийству Анны причастен только один человек. Они будут продолжать добиваться ответов на все вопросы и требовать наказания для всех, кто причастен к убийству девочки.

Все подробности трегедии в Октябрьском можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы – не боги»: Пермские врачи-комбустиологи рассказали, как сделали все возможное для спасения сожженной подростком девочки

Из-за страшных ожогов у нее начала развиваться полиорганная недостаточность, что привело к смерти (Подробнее...)