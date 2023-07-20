Сотни роз и грустный ангел: вся страна сопереживает родителям, чью дочь-школьницу сжег ее друг

Могила девочки утопала в цветах. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В четверг в поселке Октябрьском похоронили 15-летнюю девочку, которую сжег друг детства. Убитые горем родители решили похоронить ее в селе Богородск, откуда родом мама погибшей школьницы. На кладбище собралось больше 60 человек: родственники, знакомые семьи и самой девочки, а также те, кого эта бесчеловечная трагедия не оставила равнодушными.

С родителями скорбят тысячи людей

Перед траурной процессией, которая двигалась в сторону кладбища, раскидывали розы. Односельчане вместе с жителями из разных городов страны, которых потрясла эта жуткая история, собрали деньги и принесли на могилу огромный букет роз и статуэтку ангела, склонившего голову, как символ того, что вместе с родителями скорбят и тысячи неравнодушных людей.

Когда маленький розовый гроб опускали в землю, на кладбище царило гробовое молчание, слышно было лишь рыдание почерневшей от горя матери.

- Прости доченька, что не уберегли! – плакала убитая горем женщина.

Школьницу похоронили рядом с дедушкой и прабабушкой, а вся ее могила утопала в цветах. Вместе с букетом цветов кто-то принес игрушку - белого мишку.

Трагическая новость о том, что перестало биться сердце сожженной подростком девочки, за которую переживали и молились тысячи людей, пришла утром во вторник, 18 июля. Она скончалась в реанимации Пермского ожогового центра. Десять дней врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка, получившего страшные ожоги, но чуда, увы, не случилось. Травмы оказались не совместимы с жизнью.

- В случаях, когда ожоги составляют более 50%, мы консультируемся с федеральными центрами – Институтом Вишневского и Приволжским исследовательским медицинским университетом Минздрава России, где тоже есть ожоговый центр, - рассказал «Комсомолке» заведующтй ожоговым отделением ГБУЗ ПК Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга Андрей Александрович Бабиков. В случае с девочкой мы консультировались в обоих центрах, и везде нам дали один и тот же ответ, что травмы пациентки несовместимы с жизнью. Но мы не могли смотреть, как ребенок погибает и делали все, что от нас зависело… и даже свыше. Но мы не боги.

Натерпелась мук

Это чудовищное преступление было совершено, напомним, в ночь на 8 июля в Октябрьском. Пока родителей не было дома, подростки собрались в квартире 16-летнего Степана (имя изменено по требованию законодательства, - Ред.) – выпить, «отметив» его расставание с девушкой. В компании, по словам источника в правоохранительных органах, было несколько парней и соседка-школьница, которую подросток знал с самого детства и с которой учился в одной школе. Вечер закончился жутко: девочка была изнасилована, а потом, чтобы скрыть следы преступления, ее оглушили и отнесли к железной дороге. Затем облили горючей жидкостью и подожгли.

Девочку без сознания, лежащую возле рельсов, обнаружил машинист поезда, когда проезжал мимо. Под ней дымилась трава, все тело - сплошная обожженная рана. На вертолете санавиации ребенка отправили в Пермь, но врачи оказались бессильны. В минздраве принесли семье соболезнования и отметили, что за жизнь школьницы боролись до последнего.

С особой жесткостью

Сейчас по подозрению в совершении преступления арестован только один подросток, остальные участники кровавой вечеринки на свободе. Уголовное дело сначала возбудили по статье «Покушение на убийство», потом - «Покушение на убийство с особой жестокостью» и передали из Октябрьского района в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР. На контроль расследование взяли и в центральном аппарате ведомства.

После смерти девочки уголовную статью изменят: ответить подростку придется за убийство. Но, как объясняют юристы, на окончательный приговор это мало повлияет. Поскольку парень несовершеннолетний, больше 10 лет колонии он не получит.

Помимо арестованного подростка у людей масса вопросов и по остальным участникам этой страшной вечеринки. По словам местных, один из них уже покинул территорию России, а второй - он не местный - тоже уехал их Октябрьского. Чтобы поговорить с гражданами о случившемся, в поселок приехал заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерий Александрович Сафонов.

Так случилось, что прием был назначен в день похорон девочки, и многие местные жители уехали проститься с ребенком. Но даже с теми, кто остался, встреча руководства регионального СУ СКР не обошлась без происшествий.

Во-первых, людям сразу же объявили, что принимать будут только тех, кто записался на прием. Это сделали несколько местных жителей. У каждого была своя причина, но все хотели говорить о резонансном преступлении.

Затем местным жителям поставили еще одно условие: необходимо, чтобы у пришедших на прием была местная прописка. Услышав это, они очень возмутились и вызвали полицию.

- Мы просим восстановить наши гражданские права, - попросили женщины у приехавшего на вызов полицейского и написали коллективное заявление.

Вскоре после этого собравшимся объявили, что прием окончен. За все время поговорить с Валерием Сафоновым успели только три человека.

Хотят добиться честного расследования

- В больнице на опознании дочь назвала мне фамилию одного из тех, кто на нее напал (речь идет о Степане, - Ред.), - говорит отец девочки Николай Шихов. - Фамилии двух остальных, как мне известно, дочь назвала, когда ее забирала скорая. Мы стараемся ни с кем не разговаривать, только с сотрудниками правоохранительных органов. Родители этих подростков с нами не связывались, да нам и не хотелось бы с ними общаться. Единственное, чего мы хотим, - чтобы виновные получили по заслугам.

Когда все только произошло, люди объединились в соцсетях и создали группу по сбору средств семье пострадавшей школьницы. Когда девочка умерла, группу переименовали в «Вечная память… Спи спокойно. Малышка». Помимо всего прочего, люди обсуждают в чате, как родителям девочки, переживающим сейчас тяжелое горе, помочь найти самого лучшего адвоката и добиться честного расследования. Ведь сами мама и папа, понесшие такую страшную потерю, не в силах сейчас бороться за справедливость.

Мама девочки работает в детском саду, отец преподает автодело в местном колледже.

- Семья очень хорошая, со всех сторон положительная, добрые и спокойные люди, - говорит их близкая знакомая. - Дочь они безумно любили, трудно представить, как они переживут такое горе. А еще сложнее представить, что такое зверство совершил, по сути, ребенок или несколько детей.

У родителей погибшей девочки остался сын, которому сейчас 19 лет. Недавно он окончил пермский колледж, вернулся в Октябрьский, но скоро собирается в армию.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Уголовное дело переквалифицировали»

В региональном Следственном управлении сообщили, что во время приема граждан в Октябрьском первый заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерий Александрович Сафонов сообщил местным жителям о том, что в связи с тем, что потерпевшая скончалась, несовершеннолетнему незамедлительно было предъявлено новое обвинение по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

Обратившимся было разъяснено, что, исходя из полученных следствием доказательств, было установлено, что обвиняемый совершил преступление, находясь с потерпевшей наедине, в отсутствие иных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Все о трагедии в Пермском крае можно прочитать здесь.

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