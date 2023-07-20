«Доченька, прости, что не уберегли!»: в Прикамье похоронили девочку, которую сжег друг детства

Девочку похоронили на кладбище рядом с дедом и прабабушкой. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

20 июня в Пермском крае прошли похороны 15-летней девочки, которую сжег приятель в Октябрьском. Ее похоронили в селе Богородск, в 30 километрах от Октябрьского – оттуда родом ее мама.

На прощании. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Прости, что не уберегла тебя, доченька, - плакала над гробом, обитым розовым бархатом, женщина.

На кладбище собралось около 60 человек: родственники, знакомые семьи и самой девочки, а также те, кого трагедия не оставила равнодушными. Перед траурной процессией, которая двигалась в сторону кладбища, разбрасывали розы.

Перед траурной процессией разбрасывали розы. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Вместе с жителями из разных городов страны односельчане собрали денег и принесли на могилу огромный букет роз и статуэтку ангела, склонившего голову.

Когда маленький розовый гроб опускали в землю, на кладбище царило гробовое молчание, слышно было лишь рыдание матери, почерневшей от горя. Девочку похоронили между могилами деда и прабабушки, вся ее могила просто утопала в цветах.

Могила утопала в цветах. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

У потерявших дочь родителей остался сын, которому сейчас 19 лет. Недавно он окончил пермский коллдеж, вернулся в Октябрьский, но скоро собирается в армию.

Подробней о трагедии, случившейся в Октябрьском в ночь на 8 июля, можно прочитать здесь.

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