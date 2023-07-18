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Происшествия18 июля 2023 4:55

Сожженная подростком девочка из Пермского края скончалась в реанимации

Врачи десять дней боролись за ее жизнь, но травмы оказались очень тяжелые
Алена ОВЧИННИКОВА
Десять дней врачи боролись за жизнь обожженой девочки, но 18 июля утром она умерла.

Десять дней врачи боролись за жизнь обожженой девочки, но 18 июля утром она умерла.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром во вторник, 18 июля, пришла трагическая весть: в реанимации пермского ожогового Центра скончалась обожженная 16-летним подростком девочка.

Десять дней врачи сначала Октябрьской ЦРБ, а потом и Перми делали все, чтобы спасти жизнь 15-летнего ребенка, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

- Пострадавшая девушка из Октябрьского скончалась в больнице сегодня утром, - сообщили в Минздраве Пермского края. - Медицинскими работниками Прикамья была оказана вся необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей.

Жуткие ожоги девочка, напомним, получила, когда после нахождения в компании ровесников ее изнасиловали и облили горючей жидкостью, а потом подожгли. Умирать бросили у железнодорожных путей.

Обожженную девочку заметил машинист проезжавшего мимо поезда. Пострадавшую госпитализировали сначала в Октябрьскую ЦРБ, потом перевезли на вертолете санавиации в Пермь.

По информации источника «КП», в компании было трое подростков, но арестован по обвинению в «Покушении на убийство с особой жестокостью» был только один 16-летний десятиклассник из Октябрьского.

Все о трагедии, случившейся в поселке Октябрьском можно прочитать здесь.

ЧППроисшествия: ЧППодростки сожгли девочку в Октябрьском