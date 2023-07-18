Сожженная подростком девочка из Пермского края скончалась в реанимации

Десять дней врачи боролись за жизнь обожженой девочки, но 18 июля утром она умерла. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром во вторник, 18 июля, пришла трагическая весть: в реанимации пермского ожогового Центра скончалась обожженная 16-летним подростком девочка.

Десять дней врачи сначала Октябрьской ЦРБ, а потом и Перми делали все, чтобы спасти жизнь 15-летнего ребенка, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

- Пострадавшая девушка из Октябрьского скончалась в больнице сегодня утром, - сообщили в Минздраве Пермского края. - Медицинскими работниками Прикамья была оказана вся необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей.

Жуткие ожоги девочка, напомним, получила, когда после нахождения в компании ровесников ее изнасиловали и облили горючей жидкостью, а потом подожгли. Умирать бросили у железнодорожных путей.

Обожженную девочку заметил машинист проезжавшего мимо поезда. Пострадавшую госпитализировали сначала в Октябрьскую ЦРБ, потом перевезли на вертолете санавиации в Пермь.

По информации источника «КП», в компании было трое подростков, но арестован по обвинению в «Покушении на убийство с особой жестокостью» был только один 16-летний десятиклассник из Октябрьского.

Все о трагедии, случившейся в поселке Октябрьском можно прочитать здесь.