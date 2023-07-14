Состояние пострадавшей девочки по-прежнему тяжелое. Фото: Николай Оберемченко/ Страница пострадавшей в соцсетях

Последние новости о состоянии девочки, которую изнасиловали и сожгли подростки в Пермском крае на 15 июля 2023 года

- Спасибо всем за поддержку, добрые пожелания и желание помочь в нашей беде, наша семья всем благодарна, низкий всем поклон. Анна (имя изменено -Ред.) находится в хорошем центре, за ней идет хороший уход, у нее лучшие доктора, - написала почти в полночь 14 июля тетя пострадвшей школьницы Юлия.

Врачи пермского ожогового центра продолжают бороться за жизнь 15-летней школьницы, которую утром 8 июля с множественными ожогами нашли лежащей у железнодорожных путей в поселке Октябрьском.

Состояние девочки по-прежнему остается крайне тяжелым. Пять дней назад ее транспортировали на вертолете санавиации из поселка в Пермь. Девочка, у которой обожжено 80% тела, находится сейчас в пермском ожоговом центре в реанимации. Ее ввели в медикаментозную кому. Врачи оказывают ей необходимое квалифицированное лечение. Пока никаких обнадеживающих прогнозов медики не дают, ситуация в любой момент может качнуться в любую сторону.

- Учитывая объем поражения, мы можем ожидать возникновения отрицательной динамики в любой момент, - говорят врачи.

Транспортировка девочки, которую изнасиловали и сожгли подростки в Пермском крае, куда-либо чревата фатальными осложнениями

- Транспортировка пациентки куда-либо чревата возникновением дополнительных фатальных осложнений, что нам и подтвердили коллеги из Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России», - отметил главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Пермского края Роман Энгаус.

В уголовном деле девочки, которую изнасиловали и сожгли подростки в Пермском крае, могут появиться новые подозреваемые

Школьницу, напомним, облил горючей жидкостью и поджег ее 16-летний сосед. Подросток поссорился с возлюбленной, напился, а злобу за случившееся решил выместить на девочке, которую знал с самого детства. Суд арестовал его на два месяца. Однако, по словам источника «Комсомолки», отца девочки и местных жителей, нападавших было трое, но арестован по обвинению в покушении на убийство с особой жестокостью, пока только один.

- Следствию предстоит проделать огромную работу, - сообщил «КП» источник в силовых структурах. – Это допросы, экспертизы, очные ставки и так далее. Во время следствия будут появляться новые детали, и если в деле появятся новые подозреваемые, то следствию предстоит выяснить роль каждого из них в преступлении. Поэтому делать поспешных выводов местным жителям, которые переживают, что в компании было трое, а арестовали только одного, не стоит.

Для дальнейшего расследования уголовное дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Пермскому краю. А ход расследования резонансного преступления взял на контроль центральный аппарат ведомства.

Тем временем жители поселка, Пермского края и люди с разных уголков страны, кого до глубины души тронула эта история, объединились и создали две группы по сбору средств во Вконтакте и в телеграмм. Там они не только переводят деньги семье школьницы, но и обсуждают, чем еще ей можно помочь: они готовы оплачивать дорогостоящие лекарства, искусственную кожу и даже лечебно-ожоговую кровать.

Кроме этого, вечером 14 июля была создана петиция с заголовком «Накажите по всей строгости закона всех виновных в покушении на убийство»

Утром 8 июля на станции Чад в поселке Октябрьский Пермского края обнаружили сильно избитую, обнаженную и серьезно обгоревшую 15-летнюю местную школьницу. Ее нашел сотрудник железной дороги, на место вызвали врачей и полицию. По словам очевидцев, девочка была в сознании и успела назвать своих обидчиков — троих молодых людей. Также со ссылкой на медиков и полицию очевидцы говорят о том, что девочку изнасиловали и подожгли, горючую жидкость заливали ей в рот и половые органы.

Родителям школьницы о том, что произошло, рассказали полицейские. Отец застал Ярославу в больнице еще в сознании, позже ее ввели в медикаментозную кому. Девочка назвала отцу одного обидчика. Его задержали и предъявили обвинение сначала в покушении на убийство, после — в покушении на убийство с особой жестокостью. В следственном комитете сообщили, что ночью Ярослава пришла к нему домой и они находились там «без посторонних лиц». Сама девочка сейчас в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Местные жители уверены: нападавших все же было трое, один человек не мог совершить такое зверство. При этом отец задержанного много лет работал в полиции, мать — в структуре ГУФСИН. Местные считают, что обвинение одного человека позволит избежать утяжеления статьи — за совершение преступления группой лиц положен больший срок. Мы просим обратить внимание на это вопиющее зверство, в обязательном порядке задержать и допросить всех молодых людей, которых назвала Ярослава, и наказать виновных по всей строгости закона», - говорится в коллективном обращении.

На 1.00 15 июля ее подписали почти 700 человек и эта цифра стремительно растет. С петицией можно ознакомиться по здесь. Переводить посильные суммы можно на счет отца пострадавшей девочки. Банковская карта привязана к номеру телефона 8 908 242-90-95 Николай Николаевич Ш.

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