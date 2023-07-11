Жарили сосиски, топали пешком и не знали, что их ищут: пропавшие в Пермском крае туристы продолжат свой маршрут на катамаранах

Спасатели обнаружили «потеряшек» в семи километрах выше по течению от поселка Безгодово. Фото: Тимур ХАНОВ.

Пока весь Пермский край «стоял на ушах» в поисках группы из двадцати двух пропавших туристов, сами сплавщики преспокойно плыли по маршруту и любовались красотами родного края.

На сплав по реке Усьва 11 взрослых пермяков со своими детьми отправились летом, когда река сильно обмелела. На маршруте на протяжении семи километров обнажились сухие пороги. Пройти по воде катамараны не могли, поэтому сплавщики брали их на руки и сами перетаскивали вниз по течению через пороги. Именно потому незарегистрированные туристы и опоздали к месту выхода из маршрута - поселку Усьва - больше чем на сутки. Известно, что все туристы в исчезнувшей группе были опытные, и знают друг друга очень давно. Раньше они работали на одном заводе, а когда жизнь раскидала их по разным местам, стали встречаться летом и вместе ходить на сплавы и в походы.

В группе была пермячка Светлана с двумя дочками семи и 13 лет. Вечером 9 июля ее с девочками должен был забрать муж в поселке Усьва. У Светланы была смена на заводе. Но группы долго не было, и семья туристки обратилась в МЧС.

- Огромное спасибо за такие добрые новости, - растрогалась свекровь Светланы, Галина, когда мы рассказали ей, что туристов нашли, что все они живы и здоровы и даже не знали, что их ищут. – Сын сейчас там, он, как и планировали, заберет жену с дочками домой, у Светы завтра снова работа.

Спасатели обнаружили «потеряшек» в семи километрах выше по течению от поселка Безгодово, туристы прошли уже 120 километров от начала пути. Оказалось, что у них все было хорошо, все живы и здоровы.

А ведь чтобы разыскать людей, в «ружье» были подняты полиция, волонтеры и спасатели. Туристов искали два вертолета, также поиски велись с помощью беспилотников. Когда сплавщиков обнаружили, они очень удивились и сказали, что не терялись и что эвакуироваться не хотят. А планируют продолжить свой 175-километровый маршрут до конца.

- Чтобы понять, что сплав - это огромное удовольствие, нужно самому туда хоть раз сходить, говорит Галина. - Я сама болею этим. Только вернешься - опять нужно куда-то ехать. А еще питание на сплаве такое, что иногда и дома таких изысков не приготовишь: полноценный завтрак с кашей на сгущенном молоке или сухофруктами. На обед - плов или лагман.

Галина рассказала, что с собой на реку они всегда берут переносные холодильники, и потому первые три дня в меню всегда есть сыр, колбаса, курица, мясо и сосиски. И только потом туристы начинают переходить на тушенку.

- Когда катамараны пристают к поляне, кто-то идет подниматься на скалы или забираться в пещеры, а кто-то остается готовить. А еще в холодную погоду на сплаве можно баню истопить! Натягиваешь тент, внутри выкладываешь камни и разводишь костер. Камни раскаляются, поддаешь жару, паришься, а потом прыгаешь в холодную речку. Удовольствие просто непередаваемое!

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