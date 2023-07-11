В Пермском крае на сплаве пропали 22 туриста

В пропавшей группе было 11 взрослых туристов и 11 детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае ищут группу из 22 туристов – сплавщиков, в числе которых находятся 11 детей. Они двигались по реке Усьва по маршруту от Средней Усьвы до поселка Усьва.

На воду отдыхающие встали 4 июля, а в конечную точку маршрута - поселок Усьва туристы должны были прийти 9 июля.

В назначенное время на место выхода из маршрута - в поселок Усьва Горнозаводского городского округа - прибыл водитель туристической группы. 9 июля он должен был встретить туристов, но группа на точке завершения маршрута так и не появилась. И до настоящего времени на связь не вышла.

Получается, что сплавщики на связь не выходили более недели - с 3июля.

- За минувшие сутки был зарегистрирован невыход туристической группы к месту назначения в Горнозаводском городском округе, - сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края. - 4 июля незарегистрированная туристическая группа в количестве 22 человек из них 11 детей начала водный маршрут «п. Средняя Усьва – п. Усьва» по реке Усьва, протяженность маршрута составляет 175 км. До настоящего времени группа на связь не вышла.

В Пермской краевой службе спасения сообщили, что на место отправляются специалисты. Вместе с сотрудниками полиции они будут проверять акваторию реки Усьва.

Также в Минтербезе напомнили, что перед выходом на маршрут туристы должны информировать Главное управление МЧС России по Пермскому краю о начале путешествия не позднее, чем за 10 дней до начала.

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