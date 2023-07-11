Группу из 22 пропавших в Пермском крае туристов нашли спасатели

Все туристы живы и здоровы и потерявшимися себя не считают. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 14.40 11 июля специалисты пермской Краевой службы спасения сообщили, что пропавшая в Прикамье туристическая группа из 11 взрослых и 11 детей найдена: все сплавщики живы и здоровы.

По информации Министерства территориальной безопасности Пермского края, первыми туристов обнаружили спасатели Губахинского аварийно-спасательного формирования в районе поселка Безгодово. Участники сплава не нуждались в помощи спасателей и медиков.

Как добавили корреспонденту «Комсомолки» в администрации Губахинского округа, туристов нашли в поселке Безгодово в 7 километрах выше по течению.

- С ними все хорошо, они себя потерявшимися не считают, - сообщили в мэрии.

В МЧС России сообщили, что тургруппа эвакуироваться не будет, а на четырех катамаранах будет двигаться по реке дальше и заканчивать свой запланированный маршрут.

Напомним, пропавших в Пермском крае группу сплавщиков искал вертолет МИ-8 из Казани и вертолет санавиации Минздрава Пермского края. Местность осматривали также с помощью беспилотных авиационных систем, на месте работали сотрудники полиции, добровольцы и волонтеры.

Перед тем, как отпустить туристов, их здоровье проверят врачи. На борту вертолета санавиации Минздрава находятся два врача.

Напомним, группа туристов – сплавщиков из 22 человек, среди которых было 11 детей, отправилась вниз по течению реки Усьва 4 июля. Они планировали пойти по маршруту от Средней Усьвы до поселка Усьва. В назначенное время тургруппа не вышла на условную точку сбора.

Родственники одной из туристок поздно вечером 10 июля связались с МЧС. Начались масштабные поиски, которые через несколько часов были успешно завершены.

А вот следователи СУ СКР по Прикамью, которые устанавливали обстоятельства исчезновения группы туристов, продолжат проводить проверочные мероприятия, и уже по результатам проверки примут процессуальное решение.

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