Пермячка, у которой на сплаве в Пермском крае пропали две внучки и сноха: «Надеемся, они просто тащат катамараны на себе»

Летом река Усьва сильно мелеет. Фото: Влад Рычков.

- Это мы с сыном два дня прождали сноху и двух внучек семи и 13 лет на берегу реки Усьвы, а потом связались с МЧС, – рассказала «Комсомольской правде» пермячка Галина.

В группе пропавших в Пермском крае туристов-сплавщиков у Галины находится сноха Светлана и две внучки 7 и 13 лет. Галина с сыном планировали забрать их с маршрута в поселке Усьва 9 июля, так как Светлане нужно было на работу. А остальные сплавщики по плану должны были находиться на маршруте еще два дня. Но на место выхода с маршрута они не прибыли, и связи с ними тоже нет. Также доподлинно известно, что группа не была зарегистрирована в МЧС.

Галина рассказала, все, кто находился в пропавшей группе сплавщиков - заядлые туристы и давно друг друга знают. Раньше они все вместе работали на одном заводе, но потом жизнь их раскидала по разным местам, и теперь единомышленники встречаются лишь летом на сплавах и в турпоходах.

- Дети, которые вместе с ними на сплаве, тоже не диванные, а активные и спортивные, - объясняет Галина. - Вместе с родителями они постоянно ходят то на сплавы, то в турпоходы в горы. Все они уже не раз сплавлялись по Усьве, а еще по Сылве и Чусовой. И поэтому у нас есть единственная версия, что с ними произошло: из-за того, что в Усьве нет воды, они могли пропороть катамараны, и тащат их сейчас на себе. Я, конечно, не знаю, кто у них там такой умный и придумал отправиться сплав в такую засуху. Кама обмелела, а в Усьве так вообще воды нет.

В этом женщина убедилась лично, когда ждала на берегу Усьвы сноху Светлану и своих внучек.

- Мы видели, как по реке прошла еще одна группа туристов, которые чуть не пешком шли по воде, а катамаран перетаскивали через камни на себе, - говорит женщина. – А лодочники, которые возят туристов от Усьвы до Столбов на водометах, рассказали нам, что выше по течению есть 8-9 сухих порогов, где нет воды. И если тащить катамараны на себе, то пройти этот путь можно за трое суток, не раньше.

По словам Галины, 22 туриста сплавлялись на трех катамаранах. Один у них был личный, еще два катамарана туристы взяли в прокате. А сообщить о случившемся на «большую землю» они не могут, так как связи в тех местах нет.

Еще женщина утверждает, что сплавы у пропавших туристов-единомышленников всегда только трезвые: взрослые ведут активный образ жизни и занимаются спортом, поэтому не пьют.

Известно, что на поиски пропавшей группы сплавщиков выдвинулись все, кого только удалось собрать: сотрудники полиции, следователи угрозыска, участковые, специалисты МЧС. Поиск ведется с применением группы беспилотных авиационных систем, на месте работают добровольцы и волонтеры.

«КП»-Пермь следит за развитием ситуации с поиском пропавших в Пермском крае сплавщиков из 22 человек, в составе которых находятся 11 детей.

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