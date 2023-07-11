Пропавших в Прикамье туристов будут искать спасатели с беспилотниками и пилоты вертолета Ми-8

Масштабы поисков группы туристов, которые пропали на реке Усьва в Пермском крае расширяются. По-прежнему нет связи с туристической группы из 22 человек из которых 11 детей: они 4 июля отправились на катамаранах из поселка Средняя Усьва вниз по реке, и должны были 9 июля прибыть в поселок Уьсва, преодолев 175 километров. Но не появились там. Связаться с ними также не удается.

Как уже писала «КП», на их поиски выдвинулась из Горнозаводска группа сотрудников силовых структур – следователей, сотрудников уголовного розыска, участковых. Как объяснили в отделе МВД по Горнозаводскому городскому округу, они пешком идут вдоль реки, связь с ними также прервалась.

Даже в самом лучшем случае пешей группе предстоит пройти десятки километров. Поэтому к поискам подключились пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками, а также добровольцы Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Также из Казани вылетел вертолет Ми-8, которому, впрочем, предстоит преодолеть до реки Усьва около 600 километров.

Как уже сообщалось ранее, туристы не регистрировали свой поход, как положено, в МЧС и группа была неорганизованной. Как объясняют туроператоры, летом они не организуют сплав по Усьве, ведь даже этой весной из-за жары она сильно обмелела. Сейчас высота воды в районе поселка Усьва – около 18 сантиметров.

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