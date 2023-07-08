Дело об убийстве 6-летней девочки, найденной в колодце в Пермском крае, прекращено

Виктор Мошкин отсидел в СИЗО четыре месяца
Фото: Борис МЕРКУШЕВ
Уголовное дело по статье «Убийство» в отношении многодетного отца Виктора Мошкина прекращено «в связи с отсутствием события преступления».
Напомним, прошлым летом Пермский край взбудоражило сообщение о пропаже в поселке Верхнечусовские городки 6-летней Насти. Девочка пошла в продуктовый магазин за чупа-чупсом и исчезла. Вначале ее искали всем поселком. Затем на помощь пришли полицейские, спасатели, волонтеры.
А на третий день малышку нашли мертвой в пожарном колодце, в 15 метрах от магазина. По подозрению в убийстве девочки задержали местного жителя, отца троих детей Виктора Мошкина.
Колодец, в котором нашли девочку
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Причин, по которым Мошкин стал подозреваемым, было две: его дом находится по соседству с магазином, куда бежала Настя. А главное - много лет назад его уже судили за убийство собственной малолетней дочери.
Несмотря на все заверения, что в тот день он ремонтировал крыльцо и никуда не выходил, суд арестовал Виктора Мошкина на время следствия на два месяца. Потом продлил еще на два.
Но 18 судебно-медицинских экспертиз подтвердили, что никаких доказательств причастности арестованного к гибели девочки нет. На теле не обнаружили телесных повреждений, а причиной смерти стало утопление.
В декабре прошлого года Виктора Мошкина выпустили на свободу. Но уголовное дело так и не было закрыто.
И вот наконец его адвокату пришло уведомление следственного управления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Виктора Мошкина и о том, что он имеет право на реабилитацию. Фото документа выложила его жена на своей странице ВКонтакте.
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