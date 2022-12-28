Новогодние праздники 2022-2023 в Перми: программа главных мероприятий, куда сходить

Новый год в Перми. Фото: Администрация Перми.

До наступления Нового 2023 года остались считанные дни! Впереди всех нас ждет череда длинных новогодних праздников 2022-2023 в Перми. Рассказываем подробно, куда сходить всей семьей и что посмотреть в Перми в предстоящие январские праздники. (0+)

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 2022-2023 НА НАБЕРЕЖНОЙ В ПЕРМИ

Главной локацией в новогодние праздники 2022-233 на набережной в Перми станет она начала свою работу «Резиденция Деда Мороза».

В сказочной приемной гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Ребятишки получат возможность прочесть главному новогоднему волшебнику стихи или исполнить песни, загадать свои желания и сделать совместную фотографию в этом удивительном месте на память.

Вход в «Резиденцию Деда Мороза» бесплатный.

Где найти: стеклянный павильон рядом с большой детской площадкой.

Режим работы: до 8 января 2023 года ежедневно с 12:00 до 19:00.

В новогодние праздники 2022-2023 на набережной Перми появится интерактивная инсталляция «С любовью о Перми».

Жители Перми и гости города увидят самую красочную новогоднюю площадку январских праздников. Будут работать четыре уникальные зоны: арт-объект «Сердце Перми», видео-интерактив «Пермь в лицах», фотозона «Цветные сны», фотозона «Геометрия сердец».

Где найти: пространство центрального амфитеатра.

Режим работы: с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года ежедневно с 18:00 до 23:00.

В новогодние праздники 2022-2023 на набережной Перми откроется мультимедийная арт-инсталляция.

Будут работать четыре разные зоны: арт-объект «Сердце Перми», видео-интерактив «Пермь в лицах», фотозоны «Цветные сны» и «Геометрия сердец».

Где найти: центральный амфитеатр.

Режим работы: с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года ежедневно с 18:00 до 23:00.

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 2022-2023 НА ЭСПЛАНАДЕ В ПЕРМИ

В новогодние праздники 2022-2023 на эспланаде в Перми основной локацией станет главный ледовый городок 2022-2023 (Подробнее…).

Где найти: квартал перед Законодательным собранием до ул. Попова.

Все пространство городской эспланады в Перми будет разделено на тематические площадки. Помимо большого ледового комплекса на эспланаде предполагаются променадный и спортивный кварталы.

По обновлённому 66-му кварталу можно будет прогуляться мимо ледовых скульптур участников Кубка снежной и ледовой скульптуры «Зимний вернисаж».

Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» соберет чемпионов прошлых лет, чтобы посвятить свои работы основной теме мероприятия — 300-летию Перми. На конкурс приедут ледовые скульпторы не только из российских регионов, но и из нескольких стран. Главным призом предстоящего состязания станет традиционный хрустальный кубок. Тема конкурса - «С днём рождения, Пермь!». Каждая ледовая композиция станет подарком городу к празднику.

Площадка конкурса будет отражать общую тему «Зимнего вернисажа» 2023 года. Кроме работ участников «Зимнего вернисажа» на ней появятся ледяная колоннада со скульптурами представителей династии Строгановых и большой ледовый герб Перми.

Дата проведения: с 8 по 13 января 2023 года.

Где найти: квартал эспланады у монумента «Героям фронта и тыла» со стороны ул. Попова.

У «Театра-Театра» разместится главный ледовый каток 2022-2023 Перми (Подробнее…).

На главном ледовом катке 2022-2023 в Перми со 2 по 5 января 2023 года в Перми состоится ледовое шоу с участием олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной и других известных фигуристов. Планируется проведение мастер-классов и автограф-сессии.

Где найти: квартал от Театра-Театра до ул. Борчанинова.

Рядом с главным ледовым катком будет работать главная новогодняя ярмарка 2022-2023 Перми с продуктами, выпечкой и напитками от местных производителей (Подробнее…). (0+)

Где найти: квартал от Театра-Театра до ул. Борчанинова.

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 2022-2023 В ПАРКАХ ПЕРМИ

В новогодние праздники 2022-2023 парки Перми приглашают всех пермяков и гостей города.

В городских парках им. Чехова (Орджоникидзевский район) и «Счастье есть» (Кировский район), саду им. Миндовского (Индустриальный район) пройдут праздничные концертные программы.

В парке им. Чехова 28 декабря 2022 года в 16:00 состоится детская концертная программа «Навстречу Новому году», 3 и 4 января 2023 года в 13:00 посетителям парка представят еще одну концертную программу – «Новогодний переполох!», 7 января 2023 года - концерт «Рождественские мелодии» (0+) при участии артистов творческого объединения «ПермьКонцерт».

В парке «Счастье есть» концертную программу «Навстречу Новому году» покажут 28 декабря 2022 года в 18:00, 2 января 2023 года в 15:00 и 5 января2023 года в 13:00 - программу «Новогодний переполох!». Концерт «Рождественские мелодии» состоится 7 января в 15:00.

В саду им. Миндовского 29 декабря 2022 года в 18:00 покажут концертную программу «Навстречу Новому году». Концертная программа «Новогодний переполох!» пройдет в саду 3, 4 и 5 января 2023 года в 16:00. Концерт «Рождественские мелодии» состоится 7 января 2023 года в 17:00.

В новогодние праздники 2022-2023 в парках Перми будут работать ледовые городки (Подробнее…).

Участие в мероприятиях городских парков Перми бесплатное. (0+)

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