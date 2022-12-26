Новогодние ярмарки 2022-2023 в Перми: площадки, расписание работы, даты открытия

Новогодние ярмарки. Фото: Администрация Перми.
В Перми в новогодние и рождественские праздники будут работать ярмарки, на которых можно будет купить различные подарки и украшения для близких, деликатесы на праздничный стол к Новому году. В 2023 году по восточному календарю это будет год Черного Водяного Кролика (Кота).
Главная новогодняя ярмарка 2022-2023 в Перми на эспланаде
На городской эспланаде с 29 декабря начнет работу главная новогодняя ярмарка 2022-2023 в Перми.
Главной достопримечательностью новогодней ярмарки 2022-2023 в Перми на эспланаде станет 555-литровый самовар-великан, который позволит насладиться ароматным чаем каждому гостю. Чудо-самовар еще в 2016 году изготовил пермский умелец Александр Новокшенов. Это самый большой действующий самовар в мире.
Когда можно попробовать чай: с 29 по 31 декабря 2022 года, со 2 по 4 января 2023 года с 14:00 до 18:00.
Жители и гости города смогут приобрести на главной новогодней ярмарке 2022-2023 в Перми выпечку «По-пермски», чердынские гостинцы, сладости, горячие напитки, домашнюю птицу, мясные деликатесы и сыры к праздничному столу, новогодние товары, сувениры с символикой «Пермь-300». На ярмарке будет представлен широкий выбор товаров от производителей Перми и края.
Даты работы ярмарки: с 29 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.
Где найти ярмарку: 64-йй квартал городской эспланады рядом с главным ледовым катком.
Как добраться до ярмарки: трамваи маршрутов №5 и №12 (остановка «Улица Ленина»); автобусы маршрутов №6, №10, №14, №35, №49, №50, №68 (Остановка «Ул. Борчанинова»), №67 (ул. Ленина).
Городские новогодние ярмарки 2022-2023 в Перми
Перед Новым годом в двух районах Перми пройдут городские ярмарки.
На ярмарках будут представлены товары от фермеров и производителей Перми и края: мед, молочная продукция, сладости, ягоды в глазури, также здесь можно будет приобрести деликатесы к праздничному столу и подарки для близких к Новому году.
Даты и время работы ярмарок: 27-30 декабря 2022 года, с 12:00 до 20:00.
Как найти ярмарки: ул. Мира, 39 (Индустриальный район), ул. Уинская, 10 (Мотовилихинский район).
Как добраться до ярмарок: до ул. Уинской, 10 - автобусы маршрутов №1, №8, №11, №16, №26, №37, №70 (остановка «Улица Уинская»); до ул. Мира, 39 – автобусы маршрутов №3, №13, №27, 40, №62 (остановка «ДК им. Гагарина»), трамваи маршрутов №2, №11, №12 (остановка «ДК им . Гагарина»).
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