Ледовые городки 2022-2023 в Перми: где найти, как добраться и чем заняться

Ледовый городок. Фото: архив "КП"

Приближается самый главный и любимый семейный праздник – Новый год. Новый 2023 год с нетерпением ждут многие жители Перми. Это не только период больших новогодних каникул, но и активного отдыха на свежем воздухе. По доброй традиции для прогулок и гуляний, катания с горок и зимних забав, фото всей семьей на фоне новогодней елки в Перми возвели ледовые городки 2022-2023 во всех городских районах. (0+)

Подсказываем, где найти и как добраться до ледовых городков 2022-2023 в Перми, чем заняться в них во время новогодних каникул.

Главный ледовый городок 2022-2023 в Перми

Главный ледовый городок 2022-2023 в Перми для предстоящих новогодних праздничных мероприятий традиционно разместится на площадке 68-го квартала городской эспланады (территория Ленинского района от ул. Попова до здания краевого Законодательного собрания).

Главный ледовый городок 2022-2023 в Перми посвящен его истории и культуре, предстоящему в 2023 году празднованию 300-летнего юбилея города.

Композиции из льда в комплексе главного ледового городка 2022-2023 в Перми познакомят со значимыми для истории города людям – Василию Татищеву и Екатерине Великой. Появится ледовая аллюзия в честь города Молотов – такое имя носила Пермь в середине XX века.

Впервые после коронавирусных ограничений в главном ледовом городке 2022-2023 в Перми расположатся горки разных уровней. Горки будут посвящены различным периодам развития Перми и значимым местам города и станут главным местом для зимних забав маленьких пермяков.

В главном ледовом городке 2022-2023 в Перми во время новогодних каникул пройдут праздничные представления для детей, будут работать аниматоры.

Программу праздничных мероприятий можно найти в социальных сетях объединения «ПермьПарк».

Главным украшением ледового городка 2022-2023 в Перми на эспланаде будет 30-метровая новогодняя елка, украшенная гирляндами и ярким светодиодным куполом.

В новогоднюю ночь 31 декабря в главном ледовом городке 2022-2023 в Перми не планируется проведения масштабного концерта, планируется только музыкальное сопровождение массовых гуляний. На больших телеэкранах будут транслировать поздравление президента России, первых лиц Перми и Пермского края, новогодние концерты центрального телевидения.

Вечером 31 декабря 2022 года ледовый городок 2022-2023 в Перми будет временно закрыт. Свою работу он возобновит с 23:30 до 03:00 1 января 2023 года.

яс 23.30 31 декабря до 03.00 1 января в ледовом городке на больших телеэкранах будут транслировать поздравление президента и новогодние концерты центрального телевидения.

Когда открытие: 30 декабря 2022 года.

Чем заняться: массовые гуляния, праздничные детские программы, катание с горок, красочные фото на память, вкусный фастфуд.

Как добраться: автобусы маршрутов №7, №15, №20, №33, №41, №49, №53, №60 (остановка «Улица Попова»), №6, №10, №14, №35, №50, №68 (Остановка «Улица Попова» на ул. Ленина); трамваи маршрутов №4, №7, №12 (остановка «Улица Попова»).

Ледовые городки 2022-2023 в районах Перми

Ледовые городки 2022-2023 во всех районах Перми оформлены по единым стандартам в одной тематике и также посвящены 300-летию города. В районных ледовых городках 2022-2023 посетителей ждут: интерактивные зоны для катания, горки различной высоты и ледяные лабиринты, тематические ледовые скульптуры, рядом с новогодними елками ледяные скульптуры в форме трона и фотозоны «300 лет Пермь», праздничное световое оформление.

В период с 2 по 6 января 2023 года в ледовых городках 2022-2023, размещенных на территориях парковых Перми, будут работать резиденции Деда Мороза, где можно будет встретиться с главным новогодним волшебником и получить сладкий подарок.

Пройдут различные детские мероприятия. Программу можно найти в социальных сетях объединения «ПермьПарк».

Дзержинский район Перми

В Дзержинском районе Перми главный ледовый городок 2022-2023 приглашает гостей в сквер им. Дзержинского. Новогоднее настроение здесь создадут праздничные гирлянды сразу на шести живых елях. Они засверкают с 27 декабря на радость детям и взрослым.

Как добраться: автобусы маршрутов №1, №10, №14, №49, №50, №54, №67, №68, №74 (остановка «Улица Хохрякова»).

Кроме того, новогодние локации района можно посетить в сквере на ул. Куфонина и микрорайоне «Боровики».

Кировский район Перми

В Кировском районе Перми главный ледовый городок 2022-2023 находится в парке «Счастье есть». Во время новогодних праздников и каникул в парке «Счастье есть» будут работать аттракционы.

Как добраться: автобусы маршрутов №15, №20, №39, №60, №64, №65, №80 (остановка «Парк культуры и отдыха»).

Еще один ледовый городок размещается на площади перед ДК «Урал» (ул. Фадеева, 7).

Индустриальный район Перми

В Индустриальном районе Перми главный ледовый городок 2022-2023 оборудовали в саде им. Миндовского.

Когда открытие: 29 декабря 2022 года.

Как добраться: маршруты автобусов №3, №13, №27, №62 (остановка «Улица Чайковского»); маршруты трамваев №2, №11, №12 (остановка «Улица Чайковского»).

Другой новогодней локацией Индустриального района Перми станет площадь перед Дворцом культуры им. Гагарина (ул. Мира, 39). Здесь установлены новогодняя елка, оборудованы праздничная иллюминация и новогодняя фотозона. Еще одна новогодняя елка украшена у здания администрации Индустриального района (ул. Мира, 15).

Мотовилихинский район Перми

В Мотовилихинском районе Перми главный ледовый городок 2022-2023 оборудовали в сквере им. Розалии Землячки. Здесь дополнительно установили светоиллюминационные объекты в виде крыльев и оленей.

Как добраться: автобусы маршрутов №18, №24, №32, №38, №77 (остановка «Улица Розалии Землячки»), трамваи маршрутов №4, №8, №11 (остановка «Улица Розалии Землячки»).

Другие новогодние локации в Мотовилихинском районе Перми находятся возле УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13), в обновленном сквере на ул. Гашкова микрорайона Вышка-2.

Возле УДС «Молот» оборудованы: новогодняя елка, горки для катания и световая фотозона с цифрами из льда «2023». В сквере на ул. Гашкова оборудованы: новогодняя елка, деревянная и ледовая горки, фотозона с цифрой «2023» из льда.

Орджоникидзевский район Перми

В Орджоникидзевском районе Перми главный ледовый городок 2022-2023 оборудовали на территории парка культуры и отдыха им. Чехова.

Как добраться: автобусы маршрутов №18 и №49 (остановка «Улица Репина»).

На площади возле ДК им. Златогорского (ул. Трясолобова, 105) построен ледовый мини-городок «Умка на севере» с горкой для катания, лабиринтом, чашей, новогодней елкой с ограждением и экспозиция «Пермь-300». Общественный центр «Голованово» организует конкурс снежных скульптур «Новогодняя сказка» на территории стадиона «Бумажник» (ул. Косуньская, 20).

Свердловский район Перми

В Свердловском районе Перми главный ледовый городок ждет гостей возле Дворца им. Солдатова (Комсомольский пр., 79). Его украсит искусственная каркасная 17-метровая елка, Она будет сиять необычной мерцающей гирляндой, «тающими сосульками» и множеством разноцветных игрушек.

Как добраться: автобусы маршрутов №45, №50, №63 (остановка «Муниципальный дворец культуры»), трамваи маршрутов №5, №8 (остановка «Муниципальный дворец культуры»).

Другие ледовые объекты Свердловского района можно найти: в сквере у ДК им. Калинина (ул. Куйбышева, 140), ул. Нейвинской, 14 и сквере Победителей на ул. Гусарова.

Новые Ляды

Ледовый городок 2022-2023 в Новых Лядах располагается на площади перед клубом «Юбилейный» (ул. Мира, 1). В нем дополнительно появилась ледовая композиция в честь 70-летия поселка.

Как добраться: автобусы маршрутов №34, №61 (остановка «Улица Трактовая»).

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