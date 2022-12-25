В Перми готовят открытие главного ледового катка 2022-2023 у Театра-Театра

Ледовый каток у Театра-Театра в Перми. Фото: Павел Шатров

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края, в связи оттепелью 24 декабря в Перми открытие главного ледового катка 2022-2023 у Театра-Театра откладывается на неопределенный срок.

«На катке залит натуральный лед, котроый не выдерживает плюсовые температуры. О дате старта работы объекта будет сообщено дополнительно. Оперативно информация будет размещаться на портале умный-спорт.рф», - пояснили сложившуюся ситуацию в краевом минспорте.

Ранее было объявлено об открытии главного ледового катка 2022-2023 у Театра-Театра в Перми 28 декабря. Скорее всего, эта дата окажется более актуальной, так как для безопасного катания на подготовку льда необходимо два дня после установления соответствующей для этого температуры воздуха.

На главном ледовом катке 2022-2023 в Перми планируется проведение фестиваля зимних видов спорта, приуроченного к празднованию 300-летия города.

Фестивальная зона ледового катка будет включать теплый дом, где можно переодеться, перекусить, взять в прокат коньки. Ледовый каток имеет стандартные размеры 60 на 30 метров с безопасными пластиковыми бортами и натуральным льдом. Зона массового катания будет открыта для всех желающих бесплатно. Плата будет взиматься только за прокат коньков.

«Одновременно на катке могут находиться не более 100 человек. Это позволит сделать катание максимально комфортным. Для того, чтобы избежать столпотворений, для выхода на лед необходимо будет предъявить QR-код. Его можно получить после регистрации на портале умный-спорт.рф в разделе «фестиваль зимних видов спорта». Там необходимо выбрать дату и время катания. Сейчас открыта запись плоть до 1 января», - рассказали в минспорте Пермского края.

Массовое катание 1 января 2023 года будет организовано с 14:00, в другие дни ледовые каток будет работать с 10:00 до 22:00 ежедневно.

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