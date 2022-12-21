Лыжные трассы 2022-2023 в Перми: где лучше покататься на лыжах всей семьей

Лыжные трассы в городских лесах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Перми открыли долгожданный лыжный сезон. Мы подскажем вам, где покататься на лыжах в Перми на самых популярных лыжных трассах 2022-2023.

В городских лесах Перми для любителей активного образа жизни обустроили лыжные трассы 2022-2023 протяженностью более 180 километров. Власти города объявили об открытии нового лыжного сезона.

Лыжные трассы 2022-2023 в городских лесах Перми имеют различные степени сложности. Они предназначены, как для профессионалов, так и для любителей зимних прогулок.

В лыжном сезоне 2022-2023 трассы проложили практически во всех районах Перми.

Самые протяженные лыжные трассы 2022-2023 в Перми

Самая протяженная лыжная трасса в Перми начинается у лыжной базы «Динамо» (Мотовилихинский район, ул. Самаркандская, 9), ее длина составляет 22 км. Эта трасса пользуется популярностью у лыжников с профессиональной подготовкой.

Как добраться: на автобусе маршрута №61 до остановки по требованию «Ул. Жигулевская», а затем пешком около 600 метров по улицам Глуховской и Мраморной.

Трасса протяженностью около 20 км находится на базе «Прикамье» (Кировский район, ул. Комаринская, 30).

Как добраться: на автобусе маршрута №65 до остановки «Лыжная база».

Лыжню протяженностью 18,7 км проложили у спортклуба «Политехник» (Ленинский район, ул. Профессора Дедюкина, 19).

Как добраться: на автобусе №41 до остановок «Студенческий городок» или «Ул. Академика Королева», а затем пешком чуть более 300 метров. На трассу также можно попасть со стороны остановки «Блочная» (маршруты автобусов №41 и №53).

Самая короткая лыжная трасса 2022-2023 в Перми

Самую короткую лыжную трассу в Перми (около 1,5 км) проложили за Дворцом культуры железнодорожников (Дзержинский район, ул. Локомотивная, 1) в Черняевском лесу на лыжной базе ПГНИУ.

Как добраться: на автобусах маршрутов №10, №14, №40, №47, №50, №54, №56, №64, №67 и № 74 до остановки «ДКЖ».

Самые популярные лыжные трассы 2022-2023 в Перми

По информации управления по экологии и природопользованию администрации Перми, самыми популярными у горожан лесными лыжными маршрутами являются:

- трассы на лыжной базе «Динамо» протяженностью 9 км;

- трассы протяженностью 3 и 5 км в Черняевском лесу, проложенные у спорткомплекса им. Сухарева на ш. Космонавтов, 158а (проезд на автобусах маршрутов №28 и №62);

- трасса протяженностью 6,5 км на лыжном комплексе «Электрон» в Индустриальном районе на ул. Энергетиков, 50а (проезд на автобусе маршрута №40 до остановки «Автопарк», а затем пешком около 500 метров по ул. Ягодной).

Лыжные трассы 2022-2023 на экологических тропах Перми

Лыжные трассы для прогулок проложены на нескольких экологических тропах в лесничествах Перми:

- экологическая тропа «Гайвинская» в Орджоникидзевском районе рядом с санаторием «Сосновый бор» (ближайший проезд на автобусе маршрута №22 до остановок «Ул. Маршала Толбухина» или «5-й микрорайон» с проходом по улицам Вильямса и Коспашская);

- территория Верхне-Курьинского участкового лесничества в Орджоникидзевском районе рядом с ул. Репина (проезд на автобусах маршрутов №22, №44, №53, №73 до остановки «10-й микрорайон») на территории Верхне-Курьинского участкового лесничества;

- территория Верхне-Курьинского участкового лесничества в районе ул. Гремячий Лог (проезд на автобусах маршрутов №18 и №22 до остановки «Пермский военный институт»);

- территория Мотовилихинского лесничества вдоль трехкилометрового участка экологической тропы «Липовая Гора» (проезд на автобусах №5, №25, №26, №57 до остановки «НПО Биомед»);

- территория Мотовилихинского лесничества в спортивном комплексе «Пермские медведи» на ул. Спортивной, 1 (проезд на автобусе маршрута №26 до остановки «Центральная усадьба»);

- лыжная база «Звезда» в Свердловском район на ул. Апрельской, 51 (проезд на автобусе маршрута №5 до остановки «Микрорайон Голый Мыс», а затем около 900 метров пешком);

- территория Левшинском участкового лесничества вдоль полуторакилометровой экологической тропы «Ботаническая» (проезд на автобусах маршрутов №44 и №77 до остановки «Школьная»);

- территория Левшинском участкового лесничества у спортивного комплекса «Протон» (проезд на автобусах маршрутов №34 и №61 до остановки «Поликлиника»).

Безопасность и комфорт лыжных трасс 2022-2023 в Перми

В подготовке безопасных и комфортных лыжных трасс принимают участие специалисты Пермского городского лесничества.

Обустройство лыжных трасс в Перми возложено на профессиональные спортивные организации: представителей спортивных школ, обществ, лыжных. Их представители будут прокладывать и накатывать лыжни по снегу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лучшие места для зимнего семейного отдыха в Перми 2022-2023

Рассказываем, что в Перми для зимнего семейного отдыха 2022-2023 предлагают Термы Тенториум, «Акула Парк», музей «Хохловка» (Подробнее…)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru