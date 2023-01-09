Тимур Бекмансуров сменил адвоката и обжаловал приговор

Тимура Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Шесть убийств и 59 покушений на убийство – за эти преступления Тимура Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а затем - в исправительной колонии особого режима.
Напомним, 20 сентября 2021 года студент-первокурсник пришел в Пермский университет с охотничьим ружьем и устроил там массовую стрельбу. Остановить убийцу смог только полицейский Константин Калинин, разрядивший в Бекмансурова обойму табельного пистолета.
Следствие велось около года. Была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая Бекмансурова вменяемым и способным отвечать за свои действия. Сам судебный процесс начался в сентябре. За это время были допрошены более 200 свидетелей и потерпевших. И 28 декабря судья Сергей Коробейников вынес приговор. Он отметил, что, несмотря на сотрудничество со следствием и признание вины, менее строгим наказанием невозможно добиться социальной справедливости.
Сразу после оглашения приговора адвокат Бекмансурова Виктор Паньков не был готов сказать, будет ли обжаловать решение.
- Нужно время для изучения документа, - пояснил он.
Но на следующий день, как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, уже новый защитник Бекмансурова подал апелляционную жалобу.
В дальнейшем дело будет рассматривать Четвертый апелляционный суд, находящийся в Нижнем Новгороде.
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