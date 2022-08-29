В Пермском крае нашли мертвой 23-летнюю медсестру

Погибшая Татьяна. Фото: соцсети

Пропавшую в Чусовом 23-летнюю Татьяну нашли мертвой. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили родственники девушки и подтвердили в поисковом отряде "Регион 59"

Напомним, 23-летняя Татьяна пропала 26 августа. Как рассказали «КП-Пермь» родственники девушки, вечером этого дня Таня пошла в один из местных баров. Из увеселительного заведения она уехала в компании с барменом на такси. Через два дня - поздним вечером 28 августа - девушку нашли мертвой.

«Чуда не случилось. Пришел сын и сказал , что Таню нашли. Господь не услышал наши молитвы. Мы до конца надеялись, что она жива», - сообщали в городском паблике.

Как сообщает родственница Татьяны, ее тело нашли в траве, оно было заброшенно ветками.

- Это однозначно убийство, - говорит родственница Татьяны, - Рядом с телом лежала электронная сигарета, но Танечка никогда не курила. При ней были сумка и дорогой сотовый. Танечка работала медсестрой в поликлинике на улице Мира. У нее осталась годовалая дочь. После ее исчезновения, мы обращались к ясновидящим, и незадолго до обнаружения тела, они сказали, что тело Тани находится в какой-то яме, что ее убили двое молодых людей.

Родственница добавила, что полицейские задержали бармена, однако официальный комментарий в СУ СКР по Пермскому краю получить не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родные убитых в Перми мамы и ее пятилетней дочки обратились к пермякам

В субботу, 27 августа, родственники простились с Таисией и Анастасией (Подробнее...)