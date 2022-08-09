Никого из родственников Тимура Бекмансурова среди слушателей нет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 9 августа, в Пермском краевом суде начался судебный процесс над Тимуром Бекмансуровым, который в сентябре прошлого года устроил бойню в пермском университете.

Грозит пожизненно

Напомним, он приехал к университету на такси, шел по территории вуза и стрелял в людей, которые попадались на его пути. С собой у преступника было 105 патронов, но он успел выстрелить около 30 раз. В результате погибли шестеро, более 20 человек были ранены. Травмы получили еще 37 студентов, многие в панике выпрыгивали из окон аудиторий.

В результате вооруженного нападения пострадал и сам налетчик. Чтобы остановить и обезвредить его, полицейский Константин Калинин разрядил всю обойму из табельного оружия. Больше недели Бекмансуров находился между жизнью и смертью. Но врачам краевой больницы в буквальном смысле удалось вытащить его с того света.

Судебная экспертиза признала преступника вменяемым, то есть в момент преступления он осознавал все последствия своих действий. Расследование уголовного дела продолжалось почти год, на днях генеральная прокуратуру утвердила обвинительное заключение.

Бекмансурову предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям – убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений общеопасным способом. Если студента признают виновным, ему грозит пожизненное лишение свободы.

В зале находится один из потерпевших

На судебное заседание пришли все пермские СМИ. Чтобы журналисты могли послушать процесс, в краевом суде подготовили один из самых больших залов. Никого из родственников Тимура Бекмансурова среди слушателей нет.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сам он не возражал, чтобы его снимали на фото и видео. В клетке для заключенных он сидит в черной футболке и очках. Перед началом заседания перекинулся парой слов со своим адвокатом, а потом попросил разрешения у суда давать показания сидя – так как он является инвалидом. Судья его просьбу удовлетворил.

На заседании среди представителей СМИ находится один из потерпевших. Сотрудник ПГНИУ Александр Суслонов получил ранение во время стрельбы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кстати, у Бекмансурова новый адвокат – Виктор Паньков, который заявил ходатайство, что не успел полностью ознакомиться с материалами уголовного дела и просит на это еще две недели.

А вот и характеристики на студента-убийцу, сплошь причем положительные. «Спокойный и молчаливый молодой человек, замечаний к нему не было» - это из вуза, где Бекмансуров устроил стрельбу.

«До 5 класса обучался в Глазовской школе, учился хорошо, отношения с родителями были ровные и хорошие» - из школы.

В данный момент судья ушел в совещательную комнату. Оглашение решения планируется через полчаса.

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