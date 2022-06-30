В новом фильме Антона Богданова герои будут бросаться коровьими лепешками

Исполнитель главной роли Рома Погорелов и режиссер Антон Богданов отправятся на "Веселый коровяк" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В эту субботу в Пермском крае пройдут съемки массовой сцены фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова 2». В ней Иван и его друзья примут участие в фестивале «Веселый Коровяк» и будут соревноваться с сельскими ребятами в метании коровьих лепешек.

Напомним, фестиваль «Веселый Коровяк» проводится в Пермском крае уже 12 лет. В 2015 году он даже стал темой поэтической дуэли московского поэта Орлуши и министра культуры Пермского края Игоря Гладнева, в которой стороны не стеснялись в выражениях.

Суть «Веселого коровяка» - в соревнованиях, во время которых участники должны метнуть как можно дальше коровьи лепешки – высушенный навоз. В качестве снарядов используют прошлогодние коровьи кучи, которые организаторы собирают, складывают в коробки и сушат, чтобы они не пахли и не пачкались.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но оригинальный фестиваль проходит в Осинском районе, а снимать его будут в деревне Сасыково Суксунского района.

- Мне кажется, мы станем первыми, кто покажет на большом экране этот народный праздник! «Коровяк» - это уникальное, доброе, красочное событие, которое с восторгом воспринимается детьми. Мы постараемся создать атмосферу всеобщего веселья на съемочной площадке, а потом и до зрителя донести настроение простого народного юмора, - считает режиссер картины Антон Богданов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сюжету фильма Танечку, школьную любовь Ивана Семенова, отправляют учиться в Лондон. Чтобы не потерять ее, Иван идет на всевозможные ухищрения, но в итоге ему запрещают даже приближаться к Танечке. И теперь остановить переезд любимой Ивану поможет только чудо. И чудо это - Шаман, который исполняет любые желания. В поисках Шамана Иван с друзьями отправляется в путешествие по краю. Ребята посетят Кунгурскую ледяную пещеру, Каменный город, а также побывают на фестивале воздушных шаров «Небесная Ярмарка» и «Веселом Коровяке».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В съемках «Веселого коровяка» примут участие более 150 артистов и сборная Пермского края по КВН. Посмотреть на него и принять участие в традиционном чемпионате приглашаются все желающие

Фильм «Многотрудная жизнь Ивана Семенова 2» выйдет в прокат в 2023 году. А первая часть картины, снятая по повести пермского писателя Льва Давыдычева, выйдет на большие экраны этой осенью. Главные роли в ней исполнили московский школьник Роман Погорелов, а также Мария Шукшина, Александр Лойе и Валерия Дергилева.

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