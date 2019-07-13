2019-07-13T19:39:10+03:00
Общество

По-ковбойски - в Прикамье прошел чемпионат по метанию коровьих лепешек

Фестиваль «Веселый коровяк» состоялся уже в 11-й раз
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Бросать лепешку надо как "летающую тарелку". Фото: Ирина Чугаева.Бросать лепешку надо как "летающую тарелку". Фото: Ирина Чугаева.
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В селе Крылово Пермского края состоялся ежегодный, уже 11-й фестиваль «Веселый коровяк». Одним из самых зрелищных событий праздника стал традиционный чемпионат по метанию коровьих лепешек.

По правилам соревнований, участник должен выбрать высушенную лепешку и метнуть ее как можно дальше. Тот, кто забросит свой «снаряд» на самое большее расстояние, – победитель. У сломавшейся в полете лепешки засчитывается кусок, улетевший дальше других.

- Лепешки для соревнований мы заготавливаем ранней весной, - рассказала «Комсомолке» Ирина, одна из организаторов фестиваля. - Собираем на дорогах села прошлогодние коровьи кучи, складываем в коробки и сушим. Пролежав зиму под снегом, они становятся легкими, крепкими, не пахнут и не пачкаются.

На эти забавные состязания приезжают туристы со всего края. Не стал исключением и нынешний год, хотя погода была не самой подходящей – дожди едва не размочили «снаряды». Первую лепешку по традиции запустил глава поселения.

Еще один конкурс - гонки на тачках.

Еще один конкурс - гонки на тачках.

«Веселый коровяк» - единственный в России чемпионат такого рода. Подобные состязания проводятся еще в американском штате Оклахома. Там ковбои уже много лет соревнуются в метании коровьих лепешек на дальность.

Также на фестивале прошли гонки на лыжах по траве. Фото: Ирина Чугаева.

Также на фестивале прошли гонки на лыжах по траве. Фото: Ирина Чугаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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