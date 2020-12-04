«Учительница меня мучеит. За каждую ашипку ставит пару». Звезда «Реальных пацанов» снимет фильм про второгодника Ивана Семенова

Антон Богданов снимет фильм про Ивана Семенова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Учительница Меня Мучеит. за каждую ашипку ставит пару. Прашу принятмеру и асвабадит Меня по здаровю ат атучобы спасибо. Хачю палучит пе пеньсию. За это квам опять спасибо и привет», - автор знаменитого письма «Вминестерство насчет пеньсии», второклассник и второгодник Иван Семенов вскоре вновь появится на экране.

Известный актер Антон Богданов будет снимать фильм по книге Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника». Это будет уже вторая его детская картина. Предыдущая - «Нормальный только я» (6+), снятая также кинокомпанией «Проспект мира», генеральным директором которой является Антон. В новой работе он выступает в качестве режиссера и генерального продюсера.

Антон Богданов рассказал «Комсомолке» о предстоящих съемках.

- На кого рассчитан фильм?

- Это будет семейное кино. Когда родители идут с детьми на мультфильмы, то и взрослым тоже бывает смешно. Поэтому мы постараемся сделать так, чтобы было интересно и папе, и маме, и бабушке, но в первую очередь, конечно, детям. «Иван Семенов» – это безумно крутое произведение! Оно классно написано! Оно до сих пор является актуальным, потому что школа никуда не делась, дети также продолжают учиться, хулиганить, мечтать…

Иван Семенов 1966 года - в роли Владимир Воробей. Фото: кадр из фильма

- То есть за несколько десятилетий книга не устарела?

- Нет, конечно, в силу эпохи книга может выглядеть немного наивной. Потому что хулиганы сейчас гораздо более изощренные. И если сейчас ребенок не знает, что такое «лунатизм», он просто залезет в Интернет и посмотрит это слово. У Ивана Семенова бы не прокатило сегодня сказать, что он лунатик. Но в целом детские большие фантазии существуют до сих пор. Конечно, мы поработаем с текстом, потому что любую книгу надо адаптировать под киносценарий. Мы внесем какие-то корректировки. Современность будет присутствовать. Это будут наши дни, со всеми вытекающими обстоятельствами.

- Вы уже знаете, кто будет сниматься в фильме?

- Мы ведем переговоры со взрослыми актерами. Очень хотим, чтобы с нами поработали Светлана Устинова, Ваня Ургант, Витя Добронравов, Юра Борисов. А детские кастинги начнутся буквально в декабре. Хотим сделать большой всероссийский кастинг. Я верю, что наша земля полна талантливыми детьми. И мы хотели бы снимать наших пермских ребят, но бывает, что до последнего не находится главный герой. Он должен быть харизматичным, открытым. И бывает, никак такого не найти. Поэтому границы кастинга будут расширяться. Будем искать и в Перми, и в Москве.

В июне мы хотим приступать к съемкам.

- Где будут проходить съемки? В Перми?

- Сейчас мы это решаем. Я очень хочу снимать в Перми, потому что это историческая родина произведения и самого автора. Есть много разных обстоятельств, которые могут повлиять, например, вдруг из-за пандемии закроют выезды. Но очень хочется отдать должное любимой детской книге и снять кино по ней именно в Перми.

- Сами не хотите сняться, хотя бы в эпизоде?

- Это титанический труд – и сниматься, и снимать. Я бы не хотел так делать. После фильма «Нормальный только я», где я так делал, я похудел на 2 килограмма. Бегать, смотреть, что ты снял, возвращаться в кадр – очень тяжело. Поэтому решил сделать паузу.

- Не было желания снять в какой-либо роли Владимира Воробья, игравшего Ивана Семенова в фильме 1966 года?

- Мы об этом думали. У нас в сценарии заготовлено очень много сюрпризов, особенно в плане юмора. И была мысль снять Воробья, чтобы сделать отсылку к старому фильму. Но, к сожалению, как показали наши опросы знакомых, ту картину уже мало кто помнит. Книгу – да, знают многие. А вот фильм – нет.

Внучка писателя Ольга Давыдычева, она же «Лелишна из третьего подъезда», поддержала идею съемок «Ивана Семенова».

- Мне очень нравится эта команда и их подход, они снимают хорошие смешные фильмы,- рассказала Ольга «Комсомолке». – Думаю, мой дед тоже с удовольствием пообщался бы с ними, он был человеком с огромным чувством юмора. И «Иван Семенов» - очень смешная книжка. Я много работаю с детьми, и вижу, что современные дети нормально реагируют, читая эту книгу, им смешно, даже если они не все в ней понимают. Например, про кильку за «ноль руб пятьдесят коп банка». Я считаю, что если над детской книжкой смеются взрослые, то она будет смешной и для детей. До начала съемок фильма еще далеко, но сам проект мне очень нравится. И ребятам я доверяю.

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