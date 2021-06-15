Папой Ивана Семенова станет «рыжик» из «Ералаша», а бабушкой – Мария Шукшина

Ивана играет 10-летний Роман Погорелов из Москвы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отчаянно рыжий парнишка в стильном голубом пиджачке и со школьным рюкзаком осторожно выглядывает из-за дерева. Делает шаг вперед, останавливается и продолжает вглядываться в стоящее напротив него здание школы.

- Стоп! Снято! - звучит голос режиссера.

Первый кадр художественного фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова» по повести пермского писателя Льва Давыдычева снят.

Старая сказка на новый лад

Книга Льва Давыдычева любима многими поколениями пермских детей. Она рассказывает о «второкласснике и второгоднике», неугомонном фантазере и мечтателе, который постоянно попадает в нелепые истории. То он ловит шпионов, то изображает из себя заику и мечтает выйти на пенсию, потому что «Учительница Меня Мучеит. за каждую ашипку ставит пару». Фильм про Ивана Семенова, снятый в 1966 году, завоевал несколько престижных премий.

Владимир Воробей в фильме 1966 года Фото: архив "КП"

Нынешняя лента будет отличаться от первоисточника.

- Мы решили снять свою картину по этой повести, - говорит режиссер картины Антон Богданов. - Ведь никого не удивляет, что разные театры ставят спектакли по одной и той же пьесе. Вот и мы сделаем свою киноверсию любимой книги, чтобы об Иване Семенове вновь начали говорить. Повесть пришлось осовременить, внести дополнительные сцены, потому что для фильма продолжительностью в час 45 - час 50 событий в ней маловато.

- Действие перенесено в наши дни, - рассказал сценарист Михаил Шулятьев. – А так как нынешние второклассники очень не самостоятельные, их в школу за ручку водят, сделали Ивана пятиклассником. Но мы сохранили в сюжете все то, что казалось возможным.

Так что Иван превратился в ребенка из состоятельной семьи, которого родители решили перевоспитать, и из элитной гимназии перевели в обычную районную школу. А еще лишили карманных денег и личного водителя.

В первый съемочный день как раз и начали снимать сцену, когда Иван приходит в новую школу.

- До этого у него были фантазии, что там ужас, гетто, разруха, дети из окон вылетают, - рассказал Антон Богданов. – Эти фантазии мы снимем чуть позже, с каскадерами. А сейчас Иван приходит и видит, что, в принципе, здесь нормальная школа. Ничего страшного нет, ничего не горит, никто никого не бьет.

Антон Богданов и члены съемочной группы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Союз рыжих»

На роль Ивана Семенова претендовали более 2 500 мальчишек со всей России. Кастинги проходили в течение нескольких месяцев. В итоге выбрали юного актера из Москвы – 10-летнего Романа Погорелова.

- Это очень энергичный, активный, харизматичный парень. У нас было четыре претендента, в том числе мальчик из Перми, кстати, как раз Иван, но выбрали мы Рому, - рассказал Антон Богданов.

Несмотря на юный возраст у Романа за плечами съемки в фильме «Одесский пароход», где он играл вместе с Чулпан Хаматовой и Владимиром Машковым (того самого сына, которого Машков учит арифметике). Также он снимался в рекламе и паре эпизодов «Ералаша».

Рома очень похож на своего «киношного отца» - Александра Лойе, запомнившегося зрителям как обаятельный «рыжик» из «Ералаша» и Сидоров из рекламы «Херши колы».

Александр Лойе станет папой Ивана Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вообще, картина получается неким «союзом рыжих». Ведь режиссер нынешней картины Антон Богданов в сериале «Реальные пацаны» играл «рыжего Антоху».

Дуняшка и капитан Шустов

На роли взрослых персонажей пригласили довольно известных актеров. Бабушку Ивана Семенова сыграет Мария Шукшина. Маму – Валерия Дергилева. Роль учительницы исполнит уроженка Соликамска Надежда Лумпова, игравшая Дуняшку в «Тихом доне» Сергея Урсуляка. Также в фильме появятся Сергей Пиоро, известный по роли капитана Шустова в сериале «След», он сыграет профессора, и Юрий Гальцев.

Появится в картине и исполнитель роли Ивана Семенова в картине 1966 года – Владимир Воробей. Он сыграет самого себя.

В роли Аделаиды – пермская школьница Соня Мосина.

- Аделаида – просто великолепна, - говорит Антон Богданов. - Когда Соня пришла на пробы, - это был первый случай, когда мы сразу утвердили актрису. Как только она показала кулак, все сразу поняли, - вот она, Аделаида.

Местом для съемок стала школа №45, ее выбрали за наличие высоких сталинских потолков, массивных дверей и гранитного пола.

- Конечно, был ажиотаж, когда начался выбор школы для съемок, - рассказывает заместитель директора школы Лариса Федорова. – Мы очень рады, что кинематографисты остановились именно на нашей.

В картине будут сниматься местные «школьные хулиганы». Но ради этого ребятам пришлось постараться.

- У них была мотивация - если будут себя хорошо вести, только тогда их пригласят на съемки. И волшебная палочка сработала на 100 процентов, - смеется Лариса Федорова.

Тополиный пух, кино, июнь

Жаркая погода неожиданно преподнесла кинематографистам неприятный сюрприз.

- Мы долго готовили эту школу к съемкам, часто приезжали сюда, - рассказывает проектный менеджер по развитию кинопроизводства в Пермском крае Алена Семерикова-Волкова. - 12 июня прилетел Антон, мы приехали посмотреть еще раз на площадку. Как раз прошел дождь. Все вокруг зеленое, все хорошо. А вчера вечером заехали – а тут сплошная зима. Тополиный пух покрыл все толстым слоем, и его хлопья летали вокруг. Что делать? В итоге привезли на площадку поливальную машину и большие пылесосы, чтобы сдувать и смывать этот пух.

Так что в перерыве между съемками дублей, площадку усиленно поливали водой.

Один дубль, второй, третий… Наконец режиссер удовлетворен, а значит, можно выполнить давнюю кинематографическую традицию – разбить тарелку с названием фильма, чтобы съемки прошли успешно.

- У нас все получится. Потому что сегодня утром я проснулся с мыслью, что добро всегда побеждает. А у нас будет очень доброе кино, - вдохновлено произнес Антон Богданов и расколотил тарелку о штатив.

Кроме школы съемки картины пройдут в технопарке Morion Digital, парке Горького, на центральных улицах города. Дом, где живет семья Ивана, снимут в одном из пермских особняков. Аделаида будет жить в доме попроще, в обычной квартире.

Съемки в Перми завершатся в конце июля, затем группа переедет в Москву, где пройдут еще несколько съемочных дней. На всякий случай режиссер попросил всех детей, занятых в фильме, чтобы они оставались в образе еще месяц, не меняли его кардинально – не брились наголо или не красили волосы в зеленый цвет. Вдруг придется доснять какие-то сцены.

- А следующий мой фильм будет уже не детским, - поделился планами на будущее Антон Богданов. - Это будет черная криминальная комедия, тоже по книге пермского писателя. Снимать хотим осенью, а осень в Перми капризная. Так что, скорее всего, съемки пройдут в Ставрополье или Краснодарском крае. Но зато в Перми осенью будем снимать очередную новеллу «Елок».