Бывший пермский депутат, которого осудили за инсценировку покушения на себя, будет обжаловать приговор в Верховном суде

Бывший политик отсидел в тюрьме полтора года. Фото: Личная страница Ильи Кузьмина в соцсети

Бывший депутат Законодательного Собрания Пермского края Илья Кузьмин, которого приговорили к реальному сроку за инсценировку покушения на себя, будет обжаловать приговор в Верховном суде. Ранее он обратился с жалобой в Седьмой кассационный суд, но там оставили прежний приговор без изменений.

- Причины отказа судьи не объяснили. Выслушали доводы моего адвоката, но приговор Соликамского городского суда оставили без изменений. Хотя мы с защитником заявляли, что человек, который меня оклеветал, поменял свои показания. Сдаваться я не намерен. Буду добиваться справедливости в Верховном суде, - рассказал корреспонденту "КП- Пермь" Илья Кузьмин.

Напомним, зимой 2019 года депутат Законодательного Собрания Пермского края Илья Кузьмин заявил, что на него совершили покушение. По словам политика, 24 февраля ему позвонила незнакомая девушка и назначила деловую встречу. Приехав в указанное место, депутат увидел там высокого мужчину с повязкой на лице, который два раза в него выстрелил, но промазал и скрылся. Кузьмин тут же побежал в отдел полиции и написал заявление, а позже рассказал о произошедшем на своей странице в соцсетях.

- У нас, похоже, 90-е возвращаются. Я чудом остался жив. Было покушение на убийство, два выстрела из обреза. Если бы я не споткнулся, второй выстрел был бы мне как раз в затылок, - рассказывал Кузьмин.

На видео Илья Кузьмин демонстрировал капюшон пуховика, буквально изрешеченного дробью. Через два дня подозреваемый в покушении на депутата был задержан. Им оказался 30-летний безработный, ранее судимый за истязание житель Соликамска Эдуард Мельников. Он признал вину, написал явку с повинной и на следственном эксперименте показал, как происходило нападение. Мотивом преступления он назвал ревность, якобы его девушка начала встречаться с Кузьминым. Однако в ходе дополнительного допроса Мельников изменил показания и рассказал, что это Кузьмин предложил ему разыграть сцену с нападением, а за "работу" пообещал заплатить 200 тысяч рублей.

Также показания против Кузьмина дали и два ключевых свидетеля по этому делу - Александра Остапчук, бывшая подруга Ильи Кузьмина, и Олеся Мельникова, бывшая жена Эдуарда Мельникова. Они подтвердили слова Мельникова, что покушение на Кузьмина - это инсценировка, которую сам политик и провернул.

Несколько месяцев следователи выясняли все обстоятельства преступления. Оперативники рассматривали три версии покушения: политическое устранение, личная неприязнь между нападавшим и парламентарием и инсценировка. Силовики опросили десятки свидетелей, несколько раз провели осмотр места происшествия, назначили ряд экспертиз. В результате следствие пришло к выводу, что покушение на депутата - постановка, целью которой стало желание политика получить громкий пиар. Из потерпевшего Кузьмин стал подозреваемым, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения" и 21 февраля 2020 Соликамский суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Однако отсидев полтора года Кузьмин добился смягчения приговора и вышел из тюрьмы.

В декабре 2021 года Илья Кузьмин выступил на шоу Андрея Малахова. С собой бывший политик привез видеозаписи, на которых одна из ключевых свидетелей обвинения меняет свои показания и говорит, что оклеветала его из-за неразделенной любви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я солгала на суде». Бывшая возлюбленная экс-депутата, которого осудили за инсценировку покушения на самого себя, сделала шокирующее признание

Бывший политик из Прикамья выступил на шоу Андрея Малахова и предоставил видео, на котором одна из ключевых свидетелей обвинения признается, что оклеветала его (Подробнее...)

«Девяностые возвращаются». В Прикамье пытались убить депутата Законодательного собрания

35-летний Илья Кузьмин рассказал «КП» о своих версиях случившегося (Подробнее...)

«Я не заказывал сам себя». Депутат ЗС Прикамья, которого подозревают в инсценировке покушения, показал результаты полиграфа

А в Следственном комитете сообщили, что официальные экспертизы еще не закончены (Подробнее..)

«Покушение оказалось инсценировкой». Депутат Пермского ЗакСобрания отправится в колонию за ложный донос

Вместо пиара Илья Кузьмин получил реальный срок (Подробнее..)

Бывший депутат Пермского края, инсценировавший покушение на себя, обжалует приговор

В феврале 2020 года политика приговорили к трем годам тюрьмы (Подробнее..)