«Покушение оказалось инсценировкой». Депутат Пермского ЗакСобрания отправится в колонию за ложный донос

В Соликамском суде завершилось громкое дело о покушении на депутата Законодательного Собрания. Илья Кузьмин признан виновным в ложном доносе.

Напомним, год назад, 24 февраля, депутат Законодательного Собрания Пермского края Илья Кузьмин написал на своей страничке в социальных сетях, что на него было совершено покушение.

У нас, похоже, 90-е возвращаются, - сообщил Кузьмин. - Я чудом остался жив. Было покушение на убийство, два выстрела из обреза. Если бы я не споткнулся, второй выстрел был бы мне как раз в затылок.

По словам Ильи Кузьмина, ему позвонила незнакомая девушка и назначила деловую встречу. Приехав на указанное место, депутат увидел там высокого мужчину с повязкой на лице, который два раза в него выстрелил, промазал и скрылся.

На видео Илья Кузьмин демонстрировал капюшон пуховика, буквально изрешеченного дробью.

Буквально через пару дней подозреваемый в покушении на депутата – Эдуард М, - был задержан. Но в ходе следствия выяснилось, что все это было инсценировкой. Еще за полгода до «покушения» Кузьмин договорился с Эдуардом создать видимость нападения. Для этого капюшон куртки испортили заранее, а стрелял Эдуард холостыми патронами.

Целью инсценировки, по мнению следствия, стало желание депутата получить громкий пиар.

В результате в отношении Ильи Кузьмина было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и с искусственным созданием доказательств обвинения».

Илья Кузьмин пытался доказать свою невиновность, пройдя испытание на полиграфе. Но хотя детектор лжи ему обмануть удалось, следствие нашло доказательства его вины.

- Для установления истины были допрошены десятки свидетелей, проведен комплекс судебных криминалистических экспертиз, несколько осмотров мест происшествия, десятки осмотров предметов, запрошен и проанализирован значительный объем документов, - рассказал в следственном комитете. - Материалы уголовного дела составили 15 томов.

И 21 февраля Соликамский суд приговорил Илью Кузьмина к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Депутат Заксобрания задержан за ложный донос 00:00 00:00

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